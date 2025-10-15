Polițistul Marian Godină a anunțat când ar putea intra în politică

Polițistul Marian Godină a anunțat într-o postare pe Facebook că ar putea intra în politică dacă anumite amenințări i s-ar adeveri. Celebrul polițist, cunoscut și pentru activitatea sa de influencer, a explicat că această decizie nu ține de dorința sa, ci de circumstanțe externe care i-ar pune în pericol postul

Marian Godină a fost atacat de mai multe ori de politicieni și a oferit comentarii critice la adresa unor personalități din politică. Recent, conflictul a escaladat după ce parlamentarului AUR Dan Tanasă i s-a atribuit o amenințare indirectă la adresa polițistului.

„S-ar putea să le pară rău că l-au zgândărit pe "milițianul" Godină și nu l-au lăsat să rămână așa mic cum e acum. Căci atunci voi face pasul spre politică” a declarat acesta pe Facebook.

Godină a explicat în postarea sa pe Facebook că, dacă aceste amenințări se vor materializa și i se va pune în pericol postul, ar fi obligat să ia măsuri neobișnuite pentru el, inclusiv implicarea politică.

Potrivit declarațiilor sale, Godină a subliniat că iubește viața pe care o are în prezent: „Îmi place mult ceea ce fac, îmi place să fiu tată de fete, să scriu, să fac sport și să fiu polițist la forțele speciale.” Totuși, polițistul a adăugat că, deși nu își dorește să intre în politică, anumite situații ar putea să îl determine să facă acest pas.

Marian Godină afirmă că respectă toate regulamentele și că, deocamdată, nu există nicio acțiune oficială care să îi afecteze locul de muncă. Totuși, el recunoaște că unii politicieni își doresc să-l vadă dat afară și că, în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, situația i-ar oferi o „rampă de lansare” către politică.

Polițistul a clarificat că niciodată nu și-a exprimat opinii politice în mod personal sau nu a făcut propagandă pentru vreun partid. El a subliniat că postările sale critice au avut întotdeauna caracter civic, vizând corupția indiferent de culoarea politică a persoanelor implicate, și a dezmințit implicarea în activități comerciale ilegale.

Godină a reacționat după ce deputatul AUR Dan Tanasă l-a reclamat la MAI, acuzându-l că ar fi făcut declarații jignitoare la adresa sa și punând întrebări despre dreptul polițistului de a exprima opinii sau despre veniturile sale.