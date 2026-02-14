Planurile Guvernului, după preluarea Portului Internaţional Giurgiuleşti din Republica Moldova

Guvernul României a anunțat că salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care portul Giurgiulești intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde operatorul Portului Internațional Giurgiulești către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

Executivul de la București a transmis că operațiunea marchează un moment important pentru cooperarea regională și pentru consolidarea infrastructurii logistice din zona Dunării și a Mării Negre.

Potrivit informațiilor oficiale, BERD a semnat la 31 decembrie 2025 Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din participația deținută la compania ICS Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Giurgiulești. Cumpărătorul este Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

Tranzacția a primit aprobarea acționarilor Portului Constanța în data de 12 februarie 2026.

Guvernul României precizează că, „prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești”.

Operațiunea vine după ce Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus, la 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de BERD.

Autoritățile române indică faptul că sunt avute în vedere investiții semnificative, orientate spre extinderea capacității portuare și modernizarea infrastructurii.

Conform comunicării oficiale, „se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii”.

Portul Internațional Giurgiulești este considerat un punct logistic strategic, datorită poziționării sale la gurile Dunării, în apropierea frontierelor cu România și Ucraina, precum și datorită accesului mixt, fluvial și maritim.

Infrastructura existentă include:

un terminal petrolier;

două terminale de cereale;

un terminal pentru alte mărfuri;

un parc de afaceri

Guvernul României subliniază că investiția contribuie la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre.

În documentul oficial se arată că operațiunea are ca obiectiv „dezvoltarea capacităților maritime și consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre”, în contextul actual geopolitic.

Totodată, este menționat obiectivul transformării Constanței într-un hub regional capabil să faciliteze interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate.

Portul Internațional Giurgiulești este principalul port al Republicii Moldova și gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă.

Autoritățile române arată că tranzacția „contribuie la consolidarea Parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state”.

Prin poziționarea sa geografică și facilitățile disponibile, portul asigură lanțuri logistice esențiale pentru multiple tipuri de mărfuri.

Executivul de la București evidențiază și implicațiile regionale ale operațiunii.

Conform comunicării, „această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei”.

Poziția strategică a portului, în proximitatea Ucrainei, îl transformă într-un nod logistic relevant pentru fluxurile comerciale și pentru operațiunile de transport în regiune.