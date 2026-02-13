Portul Constanța va prelua singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri că Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, în urma finalizării procesului demarat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Oficialul subliniază că este o decizie cu impact major atât pentru România, cât și pentru întreaga regiune a Mării Negre.

Potrivit ministrului, integrarea Portului Giurgiulești într-o strategie comună cu Portul Constanța va consolida coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră și va crea o platformă regională mai robustă pentru comerț, tranzit și investiții.

„În contextul actual, marcat de reaşezări geopolitice şi de necesitatea diversificării rutelor comerciale, România îşi asumă un rol activ în dezvoltarea infrastructurii strategice din proximitatea sa”, a afirmat ministrul.

Conform acestuia, preluarea va contribui la creșterea capacității de operare în regiune, la eficientizarea fluxurilor comerciale către și dinspre Republica Moldova, la sprijinirea reconstrucției Ucrainei prin rute alternative sigure și la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport TEN-T.

Ciprian Șerban a evidențiat faptul că Portul Constanța a demonstrat în ultimii ani capacitatea de a gestiona volume record și de a implementa investiții importante în infrastructură, energie și digitalizare. Extinderea acestui model la Giurgiulești ar însemna investiții suplimentare, modernizare și dezvoltare predictibilă, cu respectarea legislației și suveranității Republicii Moldova.

Acesta a subliniat că România nu urmărește doar o simplă tranzacție, ci își consolidează un culoar strategic și își întărește poziția de pilon logistic la Marea Neagră.