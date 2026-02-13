România participă la Conferința de Securitate de la Munchen. Țara, reprezentată de Radu Miruță și Oana Țoiu

România este prezentă la ediția din acest an a Conferinței de Securitate de la München printr-o delegație formată din ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, și directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean. Participarea oficialilor români are loc în perioada 13-15 februarie.

„Viceprim-ministrul şi ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferinţa de Securitate de la München (Munich Security Conference - MSC), împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean”, anunţă Ministerul Apărării Naționale.

Ajunsă la Munchen, Oana Țoiu a transmis un mesaj românilor pe rețelele de socializare:

„Împreună cu Radu Miruţă, ministrul Apărării, ne alăturăm celor 61 de șefi de stat și de guvern, 101 miniștri și 45 de generali pentru a aborda cele mai importante provocări globale. Puteți urmări sesiunile-cheie privind securitatea Mării Negre și tehnologiile emergente și perspectiva României pe canalele oficiale MsC.

Agenda noastră include întrevederi bilaterale, sesiuni de lucru și interacțiuni cu presa. #MSC2026 găzduiește anul acesta conversații pe teme esențiale pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară și, desigur, dialogul-umbrelă privind realinierea parteneriatului transatlantic”, a scris ministrul MAE pe Facebook.

Potrivit MApN, agenda Conferinței de Securitate de la Munchen este structurată în jurul a cinci direcții majore: Apărare, Ordine Globală, Securitate Umană, Sustenabilitate și Tehnologie. Aceste axe reflectă complexitatea provocărilor actuale din domeniul securității și necesitatea unui răspuns coordonat la nivel internațional.

Ediția din acest an aduce în prim-plan teme precum securitatea transatlantică, consolidarea cooperării europene în domeniul apărării, inovația și noile tehnologii cu impact militar, dar și adaptarea mecanismelor de cooperare internațională la noile realități strategice.

Conform precizărilor MApN, în marja conferinței, ministrul Apărării va lua parte la sesiuni plenare și reuniuni tematice dedicate cooperării în cadrul NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, sunt programate întâlniri bilaterale cu omologi și oficiali din state aliate și partenere.

Discuțiile vor viza subiecte de interes comun, precum securitatea regională, consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO și continuarea sprijinului pentru partenerii afectați de consecințele războiului din Ucraina.

Participarea României la Conferința de Securitate de la München este prezentată de MApN drept o expresie a angajamentului țării de a contribui activ la dialogul internațional pe teme de securitate și de a promova soluții bazate pe cooperare, respectarea dreptului internațional și întărirea relațiilor transatlantice.