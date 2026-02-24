Planetele se aliniază într-un spectacol rar în următoarele zile

O oportunitate rară se va deschide pentru pasionații de astronomie, însă intervalul de observație va fi unul limitat. La scurt timp după apus, pe cer își vor face apariția Venus, Mercur, Saturn și Neptun, însă doar pentru o perioadă scurtă, informează livescience.com.

Dintre acestea, Venus, Mercur și Saturn vor putea fi observate cu ochiul liber, în condiții meteo favorabile și cu un orizont degajat. Totuși, utilizarea unui binoclu dedicat observațiilor astronomice poate îmbunătăți considerabil experiența.

De asemenea, în timpul amurgului, Venus și Mercur se vor afla foarte aproape de linia orizontului, în timp ce Saturn va putea fi zărit ceva mai sus pe boltă.

Mai exact, sâmbătă, 28 februarie, cerul serii oferă o priveliște spectaculoasă pentru pasionații de astronomie. Dacă aveți un punct de observație liber spre vest și cerul este senin, veți putea surprinde aproape toate planetele vizibile cu ochiul liber.

Venus și Mercur se vor apropia de Saturn, în timp ce Neptun, Uranus și Jupiter vor fi, de asemenea, vizibile pe bolta nocturnă, conform celor relatate de NASA.

Neptun se va afla în imediata apropiere a lui Saturn, însă pentru a-l observa în detaliu va fi nevoie de un telescop cu deschidere de cel puțin 15 centimetri. Chiar și așa, în lumina amurgului, vizibilitatea sa rămâne limitată. Cele patru planete vor fi vizibile la aproximativ 30 de minute după apus și vor rămâne pe cer pentru circa 45 de minute, oferind o ocazie rară de a le observa concomitent.

După ce ați urmărit planetele Venus, Mercur, Saturn și Neptun, priviți spre cerul sudic pentru a zări Jupiter, situat în constelația Gemeni. Planeta se va evidenția prin strălucirea sa puternică, făcând-o ușor de identificat.

Pentru orientare, cele trei stele care formează Centura lui Orion se află aproximativ la mijlocul distanței dintre Jupiter și celelalte patru planete. Jupiter se va diferenția de stele prin lumina sa albă și constantă, lipsită de scânteierea caracteristică acestora.

Cerul nopții oferă în aceste zile o priveliște fascinantă pentru pasionații de astronomie. Uranus, a șaptea planetă a sistemului nostru solar, poate fi observată cu ajutorul unui binoclu sau al unui telescop mic.

Pentru a o localiza, astronomii amatori pot folosi Centura lui Orion: urmând cele trei stele: Alnitak, Alnilam și Mintaka, veți putea vede strălucitorul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de „Cele Șapte Surori” sau M45. Uranus se va afla chiar sub acest grup de stele, în constelația Taurului.

Tot pe pe 28 februarie, Luna va adăuga un plus de frumusețe cerului nocturn, apropiindu-se de alt roi stelar renumit: Roiul Stup (M44 sau NGC 2632), un grup de aproximativ 1.000 de stele aflat la circa 577 de ani-lumină de sistemul solar. Luna în creștere, iluminată în proporție de aproximativ 92%, va oferi astfel un spectacol memorabil pentru observatorii de pe întreg globul.

Dar adevărata atracție va avea loc pe 3 martie, când va fi vizibilă o eclipsă totală de Lună. „Luna Vierme” plină va traversa umbra Pământului, iar suprafața sa va căpăta nuanțe de roșu-cupru timp de aproape o oră.