Declarații romantice din Antichitate, descoperite în ruinele orașului Pompei

Un colț aparent banal dintr-una dintre cele mai vizitate destinații turistice ale lumii a scos la iveală o poveste surprinzătoare despre iubire. Cu ajutorul unor tehnologii moderne de imagistică, cercetătorii au descoperit inscripții vechi de aproximativ 2.000 de ani, ascunse pe pereții unui coridor intens circulat de turiști, informează Fox News.

La aproape două milenii de la distrugerea orașului de către erupțiaMuntele Vezuviu, zidurile din Pompei continuă să spună povești surprinzătoare. Arheologii au anunțat identificarea unor mesaje cu tentă romantică, vechi de aproximativ 2.000 de ani, descoperite cu ajutorul tehnologiilor moderne.

Potrivit unui comunicat transmis de Parcul Arheologic Pompeii, inscripțiile au fost observate în timpul campaniilor de cercetare desfășurate în 2022 și 2025, însă concluziile au fost făcute publice abia acum, după finalizarea investigațiilor.

Textele au fost descoperite pe pereții unui coridor care făcea legătura între cartierul teatrelor și Via Stabiana, una dintre arterele importante ale orașului antic. Mesajele de pe tencuială, par să dezvăluie frânturi dintr-o poveste de iubire.

Una dintre inscripții se referă la o femeie pe nume Erato, urmat de cuvântul „iubește”, fără a fi clar cui îi era adresată declarația. Un alt mesaj, formulat într-un ton direct și emoționant, transmite: „Mă grăbesc, ai grijă, Sava al meu, asigură-te că mă iubești!”

Un alt mesaj de dragoste: „Methe, (sclava) din Cominia, din Atella, îl iubește pe Cresto în inima ei”. Iar într-o formulă aproape ritualică, un alt text invocă protecția divinității: „Fie ca Venus din Pompei să le fie favorabilă amândurora și fie ca ei să trăiască mereu în armonie.”

Descoperirea oferă o perspectivă rară asupra vieții private a locuitorilor din Pompei, demonstrând că, dincolo de tragedia care a înghețat orașul în timp, sentimentele și dorințele oamenilor au rămas la fel de recognoscibile peste secole.

Zidul din Pompeii continuă să surprindă specialiștii, deși se află într-una dintre cele mai circulate zone ale sitului. Reprezentanții Parcul Arheologic Pompeii recunosc că nu se așteptau ca un perete deja celebru, pe lângă care trec anual milioane de turiști, să mai ofere „informații noi sau alte povești”.

Pentru a înțelege mai bine multitudinea de inscripții, cercetătorii au realizat o cartografiere digitală detaliată a suprafeței, înregistrând poziția fiecărui graffiti și analizând legăturile dintre ele. Un rol aparte l-a avut tehnologia Reflectance Transformation Imaging (RTI), o metodă fotografică bazată pe iluminare din unghiuri diferite, care a permis evidențierea unor marcaje estompate sau erodate, greu de observat cu ochiul liber.

Directorul parcului, Gabriel Zuchtriegel, a subliniat importanța informării publicului cu privire la noile descoperiri. Potrivit acestuia, în întreg orașul antic există peste 10.000 de graffiti-uri, o moștenire vastă care reflectă viața cotidiană a locuitorilor din Pompei. „Doar prin utilizarea tehnologiei putem asigura un viitor acestei memorii extraordinare”, a transmis el.

Puține locuri din lume spun o poveste atât de limpede despre viață și moarte precum cele două orașe romane de la poalele Mount Vesuvius. Distruse în anul 79 d.Hr., ele nu au fost doar îngropate, ci conservate într-un mod care continuă să rescrie manualele de istorie.

Înainte de catastrofă, Pompeii era un centru urban prosper, conectat la rutele comerciale ale Imperiului. Forumul pulsa de activitate, templele dominau spațiul civic, iar băile publice și teatrele confirmau gustul roman pentru viața socială. Străzile pavate, fântânile și atelierele arată o planificare urbană riguroasă, dar și o lume profund umană, în care monumentalul și cotidianul coexistau firesc.

Nu era un oraș izolat, ci un organism viu, alimentat de schimburi comerciale și de o populație diversă. Tocmai această vitalitate face ca finalul său să pară cu atât mai dramatic.

Mai mic și mai select, Herculaneum avea un profil diferit. Așezat aproape de țărm, orașul era marcat de reședințe elegante, decorate cu fresce și dotate cu un nivel remarcabil de confort. Relația cu marea îi definea identitatea: porturile și depozitele comerciale erau esențiale pentru economie. Această apropiere de coastă avea să devină însă un element tragic în momentul dezastrului.

Mai întâi, vulcanul a aruncat în atmosferă o coloană uriașă de gaze, cenușă și fragmente de rocă vulcanică. Piatra ponce și lapilli au început să cadă ca o ploaie tot mai densă. Ulterior, valurile și fluxurile piroclastice, nori de gaze și particule incandescente, au coborât cu viteză pe versanți, ștergând orice urmă de viață.

Înainte de anul 79, Vezuviul era probabil mai înalt și mai conic, unele estimări plasându-l între 2.500 și 3.000 de metri. Forța erupției a distrus vârful, generând structura cunoscută astăzi drept complexul Somma–Vezuviu. Conul actual s-a format ulterior în interiorul calderei rezultate. Astăzi, Vezuviul atinge aproximativ 1.281 de metri, în timp ce Muntele Somma păstrează conturul vechii structuri.

Ore în șir, orașul Pompei a fost bombardat de cenușă și piatră ponce. Străzile s-au umplut, acoperișurile au cedat, iar clădirile au început să se prăbușească sub greutatea acumulată. Unii locuitori au fugit devreme, alții s-au refugiat în case, crezând că pereții le vor oferi protecție.

În schimb, s-au confruntat cu tavane surpate, ieșiri blocate și un aer tot mai greu de respirat. Când valurile piroclastice au ajuns în final asupra orașului, pentru cei rămași nu mai exista scăpare.

Celebrele mulaje descoperite la Pompeii nu sunt sculpturi și nici corpuri conservate integral. Cenușa solidificată a păstrat golurile lăsate de trupurile descompuse, iar arheologii au turnat ulterior ghips în aceste cavități. Rezultatul este tulburător: contururi umane surprinse în ultimele lor gesturi.

În fazele inițiale, orașul nu a fost afectat la fel de intens de căderea de materiale vulcanice, ceea ce ar fi putut crea iluzia că pericolul ocolește zona. Însă când au sosit valurile piroclastice, efectul a fost devastator.

În spații boltite de la malul mării au fost descoperite sute de schelete. Mulți locuitori se refugiaseră acolo, sperând într-o evacuare pe mare. Căldura extremă și gazele toxice au provocat moartea aproape instantanee. Această diferență explică de ce, la Herculaneum, predomină rămășițele scheletice, nu mulajele: impactul termic a fost mult mai intens.

Astăzi, o călătorie la Pompeii sau Herculaneum nu înseamnă doar explorarea unor ruine, ci intrarea într-o poveste suspendată între prosperitate și catastrofă. Fiecare stradă, fiecare casă și fiecare frescă sunt fragmente dintr-o lume surprinsă în momentul prăbușirii.

Pompei este un oraș situat în regiunea Campania, în sudul Italia, la mică distanță de Napoli. Situl arheologic, conservat într-un mod excepțional sub straturile de material vulcanic, oferă o imagine detaliată asupra vieții urbane din Imperiul Roman. Datorită valorii sale istorice și culturale extraordinare, orașul antic Orașul este inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind considerat un reper cheie pentru înțelegerea civilizației romane.