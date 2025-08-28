Monden Petre Daea, divorț scandalos la 76 de ani. Șapte case și o avere de milioane de împărțit







Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorțează la 76 de ani, după ce și-ar agresat soția și ar fi amenințat-o cu violențe fizice: „Îți mut dinții, te rup în două!”. Potrivit Cancan, soția sa, Camelia, ar fi cerut în urmă cu câteva luni un ordin de protecție împotriva lui, susținând că ani de zile a fost victima agresiunilor și amenințărilor repetate.

Dacă divorțul se va finaliza, cei doi vor împărți o avere considerabilă, incluzând nu mai puțin de șapte case. Daea este la a doua căsătorie. Într-un interviu pentru EvZ, Daea spunea că nu a prea stat pe acasă: „În primii 31 de ani de muncă, n-am avut o duminică liberă. Cred că de aia am divorţat! Dar m-am însurat din nou!”.

La sfârșitul anului trecut, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Camelia a depus ordinul de protecție, mișcare care a stârnit rumoare în cercurile politice. Ea a susținut că agresiunile nu au fost un episod izolat, ci o problemă care durează de mai mulți ani: „În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar, începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată cu bătăi de genul ‘îți mut dinții’, ‘te rup în două’, și agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”.

În ședința Judecătoriei Sectorului 1, instanța a cerut lămuriri asupra probelor. Potrivit declarațiilor din dosar, Petre Daea a afirmat că s-a împăcat cu soția sa, în timp ce Camelia, prin avocat, a precizat că soțul este agresiv, dar i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de ordin de protecție. Până la urmă, femeia a decis să renunțe la cerere, iar pârâtul și-a dat acordul prin avocat.

„Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soţul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor. Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecţie. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se arată în decizia instanței. Reamintim că soția sa lucrează la APIA.

Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, a fost implicat în două anchete ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA): una în calitate de martor și alta în legătură cu o companie înființată de el.

În iulie 2022, Petre Daea a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul fostului ministru Adrian Chesnoiu. Chesnoiu era acuzat de aranjarea unor concursuri de angajare la direcțiile agricole județene, iar numele lui Daea a apărut în documentele anchetei. La ieșirea de la audieri, Daea a declarat că nu a intervenit în acest caz și că nu a încălcat legea în cei 52 de ani de activitate.

În octombrie 2024, DNA a efectuat percheziții la Casa de Comerț Unirea, companie înființată de Liviu Dragnea și Petre Daea. Ancheta viza infracțiuni asimilate faptelor de corupție, cu un prejudiciu estimat de peste 40 de milioane de lei. Dosarul se referea la fapte din mandatul fostei directoare, Mariana Cotoi.

Potrivit ultimei declarații de avere din 2023, Petre Daea are o avere consistentă, pe care va trebui s-o împartă cu soția sa, Camelia.

-Sisești, Mehedinți, teren intravilan, 2.891 mp, dobândit prin moștenire

-Sisești, Mehedinți, teren forestier, 8.450 mp, reconstituire drept de proprietate

-Buftea, Ilfov, teren intravilan, 1.803 mp, contract vânzare-cumpărare.

-Drobeta-Turnu Severin , apartament 64 mp

-Sisești, Mehedinți, casă de vacanță 170 mp

-Sisești, Mehedinți, alte imobile, 211 mp

-București, apartament 113 mp, 50%

-Vaslui, apartament 79 mp

-Vaslui, apartament 61 mp

-Buftea, Ilfov – casă de vacanță 84 mp.

