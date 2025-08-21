Justitie De la panourile electorale la generalii SRI. Lista dosarelor-cheie anunțate de șeful DNA







Marius Voineag, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a vorbit la Aleph News despre cele mai importante dosare aflate în prezent pe rolul DNA și pe care parchetul le va soluționa în următoarele luni.

Printre cauzele cu greutate se numără dosarele privind panourile electorale și achizițiile de autobuze. Voineag a precizat, însă, că nu toate aceste spețe vor ajunge obligatoriu în instanță, unele dintre ele putând fi clasate. Șeful DNA a confirmat că și din dosarul privind Portul Constanța vor fi operate disjungeri, ceea ce arată amploarea investigațiilor aflate în lucru.

Voineag a vorbit și despre dosarul generalilor SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Cauza principală, instrumentată de procuroarea Mihaiela-Iorga Moraru (șefa Secției I de la DNA Central), a fost deja trimisă în instanță, însă vor urma disjungeri.

Dosarul Coldea–Dumbravă este considerat unul dintre cele mai sensibile cazuri instrumentate de DNA în ultimii ani și a generat o avalanșă de reacții publice. Voineag a recunoscut că dosarul Coldea a declanșat cele mai puternice atacuri la adresa sa, depășind sfera criticii jurnalistice și transformându-se în atacuri cu valențe personale.

Cele mai multe critici la noi au venit după dosarul Coldea, fără doar și poate. De acolo lucrurile au căpătat alte valențe, au căpătat valențe personale, nu de critică jurnalistică. Mie CSM mi-a apărat reputația de vreo 4-5 ori, a declarat Marius Voineag.

Șeful DNA a precizat că aceste atacuri au venit mai ales din partea politicienilor și a anunțat că, după ce nu va mai ocupa funcția, îi va acționa în instanță.

„Au fost atacuri care îi descalifică foarte mult. Sunt inculpați care nu au vorbit la nivelul la care au vorbit unii politicieni și față de care, cu siguranță, o să cântăresc foarte bine și o să mă adresez și instanțelor, pentru că au fost atacuri absolut suburbane”, a spus Voineag.

În plan intern, DNA trece printr-un proces de reorganizare. Anchetele de la DNA Ploiești au fost preluate de DNA Pitești, iar serviciul teritorial prahovean a rămas doar cu procurori de ședință.

Voineag a lăudat în schimb activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari. Potrivit acestuia, procurorii din cadrul „Serviciului militar” se remarcă printr-o activitate intensă și motivată, mai ales de când la conducere a fost numit procurorul Adrian Mircea.

Un punct sensibil rămâne lipsa sesizărilor formulate de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu – ANAF, Curtea de Conturi, ANPC. Voineag a criticat numărul extrem de mic de sesizări primite de la aceste instituții, deși acestea ar trebui să fie primele care să constate posibile acte de corupție.

Șeful DNA a abordat și tema pensiilor și a vârstei de pensionare a magistraților, aflată în prezent în centrul dezbaterilor politice. Voineag a avertizat că succesiunea rapidă a modificărilor legislative riscă să creeze instabilitate și un sentiment de antijustitie în societate.

El a mai spus că, în ultimii doi ani, media vârstei de pensionare în DNA a crescut la 54 de ani și 8 luni, față de 51 de ani în perioada 2019–2021. Mulți procurori continuă să vină la serviciu, deși ar putea beneficia de pensii mai mari decât salariul actual, ceea ce arată caracterul vocațional al profesiei.

„Nu toată lumea își dorește o pensionare la 47–48 de ani. Dar lucrurile trebuie făcute gradual, cu predictibilitate, pentru că există un contract social și cu magistrații, chiar dacă există un anumit stigmat în jurul lor”, a mai declarat Voineag.