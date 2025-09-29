Peste 29.000 de cetăţeni moldoveni au votat în România la alegerile parlamentare

Datele transmise de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova arată că, în România, 29.379 de cetăţeni moldoveni şi-au exprimat opţiunea la urne pentru alegerile parlamentare. . Cele mai multe voturi au fost înregistrate la Bucureşti, unde peste 10.000 de alegători au mers la secţiile de vot, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă.

Diplomatul a spus că, în România, nu au existat situaţii ameninţătoare la secţiile de vot. „La una dintre secţiile din centrul Bucureştiului, de pe strada Stavropoleos, membrii biroului au auzit un sunet straniu şi au chemat jandarmii pentru verificare. Au realizat controlul, sunetul a dispărut, nimic nu a fost depistat, iar procesul electoral nu a fost întrerupt. Nu a fost nicio alertă cu bombă. Totul a decurs impecabil”, a declarat ambasadorul Chirilă, pentru Agerpres.

El a mai precizat că, la începutul zilei de vot, autorităţile specializate, în cooperare cu misiunea diplomatică, au efectuat verificări pirotehnice la toate secţiile de vot din România, cu excepţia ambasadei şi a consulatului. Secţiile s-au închis la ora locală 21:00, fără a fi necesară prelungirea programului de vot.

Victor Chirilă a mai declarat că numărul alegătorilor a fost cu aproape 2.150 mai mic decât la alegerile prezidenţiale de anul trecut. „Cu toate acestea, este o mare victorie pentru alegătorii din România, pentru că, de obicei, la alegerile parlamentare se votează mult mai puţin decât la prezidenţiale. Am depăşit nivelul de participare la alegerile parlamentare din 2021, când au votat aproximativ 19.000 de alegători în România. Practic, de data aceasta s-a votat cu 10.000 mai mult”, a explicat ambasadorul.

În România au fost organizate 23 de secţii de votare, un număr record, inclusiv o premieră la Bucureşti – o secţie la Muzeul Ţăranului Român. La Bucureşti au fost cinci secţii, la Iaşi trei, la Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Suceava şi Sibiu câte una.