Peste 2.700 de posibili imigranți ilegali înregistrați pentru vot, descoperiți de autoritățile din Texas

Peste 2.700 de posibili imigranți ilegali înregistrați pentru vot, descoperiți de autoritățile din Texasvot SUA / sursa foto:dreamstime.com
Autoritățile din Texas au identificat mii de persoane care ar putea fi imigranți ilegali înscriși pe listele electorale, potrivit declarațiilor oficiale făcute de Secretarul de Stat Jane Nelson.

Descoperirea a fost rezultatul unei revizuiri a registrelor electorale, care a scos la iveală posibile probleme de eligibilitate în întreg statul.

Verificare încrucișată a registrelor electorale din Texas

Jane Nelson a declarat luni că o verificare încrucișată a registrelor electorale din stat a identificat peste 2.700 de persoane care ar putea fi imigranți ilegali.

Acest rezultat a determinat autoritățile să demareze o revizuire a eligibilității pentru vot în toate cele 254 de județe din Texas.

Potrivit biroului Secretarului de Stat, datele au fost obținute prin compararea celor 18 milioane de alegători înregistrați în Texas cu evidențele federale privind cetățenia, disponibile în baza de date SAVE a U.S. Citizenship and Immigration Services.

Jane Nelson a subliniat importanța verificării eligibilității alegătorilor:

„Doar cetățenii Statelor Unite pot participa la alegerile noastre. Decizia administrației Trump de a oferi statelor acces gratuit și direct la acest set de date a fost un factor decisiv, și apreciem parteneriatul cu guvernul federal pentru a verifica cetățenia celor de pe listele electorale și pentru a menține listele corecte.”

Rezultatele verificărilor

În urma verificării prin sistemul SAVE, oficialii din Texas au identificat 2.724 de persoane care ar putea să nu fie cetățeni americani. Fișierele acestor persoane au fost transmise autorităților locale pentru investigații suplimentare.

În timp ce unele publicații au susținut că astfel de situații nu există, guvernul statului a confirmat că măsurile de verificare sunt în desfășurare.

Persoanele identificate vor fi eliminate de pe listele electorale din Texas

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a afirmat că persoanele identificate vor fi eliminate de pe listele electorale.

De asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a răspuns situației, susținând cooperarea cu autoritățile statale pentru corectitudinea registrelor electorale.

Această descoperire vine într-un context politic în care controlul listelor electorale și identificarea alegătorilor continuă să fie un subiect intens dezbătut la nivel național.

Autoritățile texane au reiterat că menținerea integrității procesului electoral este o prioritate și că verificările riguroase sunt esențiale pentru asigurarea participării doar a cetățenilor eligibili.

