Campanie electorală din București între nervozitate și frustrare

Cu congresul PSD lămurit, alegerile din București rămân ultima tema politică restantă neclarificată din ciclul electoral trecut. Premierul a anunțat posibilitatea organizării alegerilor, la final de noiembrie sau început de decembrie. Campania electorală va fi dificilă și imprevizibilă din cauza nemulțumirii față de politicieni, confruntărilor din Coaliție și percepției generale de slabă autoritate a liderilor.

Cum va fi atmosfera de campanie? Dincolo de comunicarea pozitivă locală a tuturor politicienilor din Capitală, că sunt activi în plan administrativ, în București există multă nemulțumire față de clasa politică și față de lipsa de direcție generală.

Inclusiv incidentul cu explozia declanșată de scurgerea de gaze la blocul din cartierul Rahova a aratăt o stare de nemulțumire despre lipsa de ordine și nerespectarea regulilor. Impresia de lipsă de autoritate - un fundal omniprezent din care nu se remarcă nicio figură de lider care să convingă că poate impune o ordine, ci doar politicieni care se “străduie”, cu rezultate incerte.

Neînțelegerile din Coaliție, progresele lente pe programul asumat de guvern și măsurile contestate nu doar de Opoziție, ci inclusiv din rândul partidelor de la guvernare, contribuie la percepția generală de lipsă de ordine.

În condițiile în care politicienii evită contactul direct cu electoratul pentru că nu mai înțeleg cum votează românii, campania din Capitală va produce un lider confirmat cu o influență mare în establishmentul actual.

PSD - Daniel Băluță: până la termenul pentru alegeri, indicat de pemierul Bolojan, început de decembrie, în PSD va fi decis președintele partidului. Nu mai există deci o miză de competiție internă între posibilul învingător în cursa pentru primăria Capitalei și liderul partidului. În cazul unei victorii în Capitală, primarul sectorului 4 va deveni un pol de putere în PSD și o voce importantă într-o Coaliție în care fiecare trage în direcția lui.

PNL - Ciprian Ciucu: deși are intenție bună de vot în București, primarul Sectorului 6 este privit cu reținere de o parte dintre liderii cu influență în partid și în organizația din Capitală. Pe de altă parte, Stelian Bujduveanu, actual primar interimar al Capitalei, încearcă să recupereze lipsa de notorietate. Activ pe rețelele sociale și atent la imagine, Bujduveanu mizează pe o comunicare intensă și pe ideea că poate fi candidatul susținut de toată Coaliția.

USR - Cătălin Drulă: deși pare susținut de conducerea USR, promovarea pe rețelele sociale este destul de redusă și inclusiv între useriști Cătălin Drulă este o figură diviză după mandatul său la conducerea USR. Din punct de vedere electoral, fostul lider USR va trebuie să facă mari eforturi să atragă voturi din bazinul liberal.

Din zona suveranistă, George Simion nu a oferit până acum niciun semnal clar privind candidatura. Doar Anca Alexandrescu și-a anunțat intenția de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei, însă, potrivit unui sondaj CURS realizat în august, aceasta se situa pe locul al cincilea, cu aproximativ 9% din intențiile de vot.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi un test de autoritate politică. Votanții sunt obosiți de promisiuni și de absența unei direcții politice clare. Învingătorul va fi cel care reușește să redea impresia de ordine într-o politică la fel de zgomotoasă și haotică precum înaintea marelui șoc al anulării alegerilor de anul trecut, după care politicienii au susținut că au înțeles lecția electoratului.