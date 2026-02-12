Percheziții la persoanele care l-au amenințat cu moartea pe Victor Rebengiuc

Polițiștii și procurorii desfășoară joi percheziții la locuințele a doi bărbați din București suspectați că l-ar fi amenințat pe actorul Victor Rebengiuc cu acte de violență extremă, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

Incidentul vine după ce actorul, în decembrie 2024, și-a exprimat susținerea pentru o direcție pro-europeană a României în contextul alegerilor prezidențiale, atrăgându-și amenințări prin mesaje online.

„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, la adresa a doi suspecți, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de amenințare.”

Surse judiciare au confirmat că amenințarea fusese adresată actorului Victor Rebengiuc. În urma participării sale la o manifestație din Piața Universității, actorul a primit un mesaj agresiv pe Facebook: „Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votăm și pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci.”

Poliția Capitalei a anunțat că, în urma perchezițiilor, suspecții au fost identificați, iar probele adunate vor fi analizate în continuare.

„La finalizarea activităților, persoanele în cauză urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigații Criminale – Central, pentru efectuarea procedurilor legale. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub aspectul infracțiunii de amenințare,” se arată în comunicatul poliției.

În timpul manifestației, Victor Rebengiuc a anunțat că a fost amenințat, dar că nu renunță la convingerile sale.

„Contrar amenințărilor pe care le-am primit chiar astăzi, o amenințare cu topoare în cap … urmele mele sângerânde vor fi călcate în picioare – asta mi s-a spus … Vă îndemn, alegeți calea asta, Lasconi, e un ocol mai mic, prin Câmpulung e mai apropiat decât prin Moscova.”

El a mai spus că a primit aproape zilnic mesaje agresive, dar că nu se teme. „Sunt multe astfel de mesaje. Eu nu mă emoționez și nici nu mă sperii. Vreau să fiu văzut doar pe scenă și pe ecran. Nu aștept aprecieri,” declara Rebengiuc.

Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele amenințărilor și implicarea exactă a celor doi suspecți, autoritățile urmărind protejarea dreptului la exprimare și a siguranței cetățeanului.