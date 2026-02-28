Patrick André de Hillerin, mesaj către USR: Băi, nu vă e rușine?

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a readus în prim-plan tema plagiatului și a integrității în spațiul public. De această dată, critica sa vizează sloganul folosit la un recent congres al USR, organizat la Sibiu. Mesajul publicat de acesta pe Facebook este unul tranșant, iar argumentația se construiește în jurul ideii că furtul intelectual nu poate fi separat de alte forme de furt.

În mesajul său, jurnalistul face o paralelă între copierea unor texte sau idei și însușirea unor bunuri materiale, susținând că ambele presupun aceeași lipsă de onestitate. Postarea este structurată ca un rechizitoriu la adresa celor care, în opinia sa, ar fi ales un slogan deja utilizat în alte contexte internaționale.

În prima parte a mesajului, Patrick André de Hillerin își explică poziția față de fenomenul plagiatului și motivele pentru care îl consideră inacceptabil, mai ales în politică. El insistă asupra ideii că munca intelectuală are aceeași valoare ca orice alt tip de muncă și că însușirea ei fără drept reprezintă un act condamnabil.

În continuarea postării, jurnalistul face referire directă la congresul USR desfășurat la Sibiu și la sloganul afișat în cadrul evenimentului. El susține că mesajul ales nu ar fi unul original și își exprimă public nemulțumirea față de această alegere.

„Useriștii fără fes au ținut mare congres. La Sibiu. Pe taote ecranele, pe toate materialele scria mare, la acest congres al USR: "VIITORUL, ACUM". Băi, nu vă e rușine? Nu aveți nici voi, nici ăia care vă consiliază pe partea de imagine și comunicare, pic de jenă? Nu vă e rușine să folosiți în slogan care a mai fost deja folosit nu o dată, ci de mai multe ori, în mai multe țări?”

Pentru a-și susține acuzația, Patrick André de Hillerin enumeră o serie de inițiative, publicații sau evenimente internaționale care ar fi utilizat anterior formule similare cu „Viitorul, acum”. El oferă exemple din Statele Unite, Franța și Italia, sugerând că sloganul adoptat la congres ar reprezenta doar o traducere a unor expresii deja consacrate.

Redăm integral această parte a postării:

„"Future Now" este o mișcare politică din SUA, pornită în 2017 de către Adam Pritzker, Jeffrey Sachs și Daniel Squadron. "L'avenir, c'est maintenant" este titlul unui film documentar, lansat în 2011 de Jim Brown et Gary Burns. "L'avenir, c'est maintenant" este titlul unui roman de Gérard Albouy. “Il futuro è adesso” este numele/sloganul unui eveniment organizat de ziarul Domani și compania italiană Leonardo în 2024.

"Viitorul, acum" este traducerea în limba română a celor de mai sus. O copie, un plagiat. Hai, băieți și fete, haideți, martorii lui Viorel Caragea, veniți și voi cu ceva original, cu ceva de-al vostru. De furat de la alții poate și o surdo-mută”, a conchis jurnalistul.