Stephen King și-a pus internetul în cap după ce a plagiat și a scris minciuni despre Trump

Scriitorul Stephen King a generat reacții puternice pe platforma X după publicarea unui mesaj critic la adresa președintelui Donald Trump, potrivit Fox News.

Postarea, distribuită luni, a atras rapid comentarii din partea mai multor conturi cunoscute, unele semnalând o afirmație eronată referitoare la viața personală a liderului de la Casa Albă.

În mesajul publicat pe X, Stephen King a inclus mai multe remarci critice despre experiența de viață a lui Donald Trump. Printre afirmațiile sale s-a regăsit și formularea:

„Trump: nu a avut niciodată un copil. A fost căsătorit de 3 ori. A condus mai multe afaceri către faliment. Nu a condus niciodată o casă, nu ar putea să-și facă patul ca să-și salveze viața.

Îi numește proști și ratați pe cei cu care lucrează etc. Nu a făcut niciodată muncă fizică. Nu a servit într-un comitet local.”

King a adăugat ulterior: „[El] nu are experiență de viață.”

Postarea a fost redistribuită și comentată intens, devenind subiect de dezbatere în rândul utilizatorilor platformei.

Mai multe conturi proeminente au reacționat la scurt timp după apariția mesajului. Contul Libs of TikTok a scris:

„Trump are literalmente 5 copii. Ce este asta?”

Ryan Girdusky, fondatorul 1776 Project PAC, a publicat la rândul său:

„Sunt destul de sigur că Donald Trump are copii.”

Comentatorul conservator Bonchie a notat ironic:

„Există un Amendament 25 pentru a lua telefoanele oamenilor?”

Reporterul Jerry Dunleavy a intervenit cu o remarcă sarcastică:

„Donald Trump, faimos pentru faptul că nu are copii.”

Afirmația privind lipsa copiilor a fost contrazisă de mai mulți utilizatori, având în vedere că Donald Trump este tatăl a cinci copii.

Mesajul lui Stephen King a fost publicat în contextul în care Donald Trump urmează să se adreseze Congresului marți seara, în cadrul discursului privind Starea Națiunii din 2026.

Anterior, King redistribuise o altă postare, publicată de un cont intitulat „Stacy is Right”. Mesajul respectiv o viza pe reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez și conținea afirmații despre viața și parcursul acesteia, inclusiv:

„[Ea] nu are experiență reală de viață. Este o socialistă tipică fără realizări.”

După redistribuirea acelui mesaj, King a publicat comentariile proprii despre Donald Trump.

Utilizatorul Matt Van Swol a susținut într-o reacție publicată pe X:

„Ai plagiat literalmente o întreagă postare… care era despre AOC… și apoi ai aplicat-o lui Trump… pentru care nu este adevărată și nu are sens. De ce plagiezi? Credeam că ești scriitor?”

Comentariul a fost preluat de alți utilizatori, amplificând discuția legată de similitudinea formulărilor.

Nu este pentru prima dată când Stephen King își exprimă opiniile politice pe rețelele sociale. În februarie 2025, acesta scria: „Voiam doar să spun că Trump este un trădător, iubitor de Putin! La fel și Elon!”

Într-o altă postare, King a afirmat:

„ICE este Gestapo-ul american.”

De asemenea, într-un mesaj publicat în aprilie, autorul a comentat politicile comerciale ale administrației:

„Trump ruinează economia cu tarifele sale stupide.”

Până la momentul redactării acestui articol, biroul lui Stephen King nu a oferit un punct de vedere oficial privind mesajul publicat luni.