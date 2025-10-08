Parlamentul European interzice denumirile „steak” și „hamburger” pentru produsele vegetale

Parlamentul European a adoptat, miercuri, un text care interzice folosirea denumirilor precum „steak”, „cârnați” sau „hamburger” pentru produsele care nu conțin carne, potrivit AFP.

Eurodeputații au aprobat, cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, o propunere a grupurilor de dreapta care interzice folosirea denumirilor precum „steak vegetal” sau „burger veggie”, a scris sursa menționată anterior. Măsura va fi discutată în continuare cu statele membre ale Uniunii Europene.

„Este vorba despre transparenţă şi claritate pentru consumator şi de recunoaşterea muncii crescătorilor noştri de animale”, a spus iniţiatoarea textului, Céline Imart, membru al Partidului Popular European (PPE).

Produsele vegetariene care imită carnea au devenit tot mai populare în ultimii ani, pe fondul interesului tot mai mare al consumatorilor pentru o alimentație sănătoasă, protejarea animalelor și reducerea impactului asupra mediului, în condițiile în care fermele de animale emit cantități ridicate de dioxid de carbon.

Legea care vizează denumiri precum „steak de soia” a provocat dezacorduri în rândul dreptei europene, a scris AFP. Eurodeputatul german Peter Liese a criticat inițiativa, afirmând că „din păcate”, Parlamentul European își pierde timpul „cu o asemenea prostie”.

„Nu trebuie să-i luăm pe consumatori de imbecili. Dacă un ambalaj indică «burger vegetarian» sau «cârnaţi vegetarieni», fiecare poate decide dacă vrea sau nu să cumpere”, a spus acesta.

Eurodeputații ecologiști s-au opus ferm propunerii legislative. Olandeza Anna Strolenberg a criticat „lobby-ul cărnii”, acuzându-l că „încearcă să-și slăbească concurenții inovatori din domeniul alimentar”.

În schimb, organizația franceză Elevage et Viande (Interbev) susține că, „prin apropierea denumirilor cărnii în scopuri de marketing”, produsele vegetale „creează confuzie și afectează recunoașterea unui produs natural, brut și 100% natural”.

În 2020, Parlamentul European a respins o lege similară.