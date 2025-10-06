Comisia de apărare a Senatului a aprobat majoratul online: Vârsta minimă, 16 ani

Comisia de apărare a Senatului a acordat luni raport favorabil, cu amendamente, propunerii legislative privind majoratul online, potrivit căreia minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani poate accesa servicii online și își poate crea conturi personale doar cu acordul verificabil al părinților. „Noi stabilim vârsta majoratului online - 16 ani”, a declarat preşedintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

„Noi stabilim vârsta majoratului online - 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viaţa de zi cu zi, când copilul ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conţinut, când poate să intre într-un bar, atunci şi în viaţa online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noştri înţeleg explicit conţinutul care îl primesc pe aceste reţele”, a declarat preşedintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

Preşedintele Comisiei de apărare a afirmat că, pentru aplicarea legii privind majoratul online, ANCOM va elabora norme specifice. Nicoleta Pauliuc a adăugat că instituția are la dispoziție un termen de șase luni pentru a elabora normele și procedurile necesare.

„Avem un regulament european care vorbeşte despre conţinut, ce ajunge la copiii noştri care să nu fie dăunător, anumite filtre, dar responsabilitatea, mecanismele le vor stabili cei de la ANCOM. Dăm şi un termen de şase luni de zile ca ei să facă normele şi să facă circuitul care ar trebui”, a mai spus aceasta.

Legea majoratului online, propusă de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, urmărește protejarea minorilor de conținutul dăunător disponibil pe internet și sprijinirea dezvoltării lor fizice, mentale și morale.

Comisiile juridică, pentru comunicații și de cultură au dat săptămâna trecută raport favorabil proiectului de lege.

Legea majoratului online va fi dezbătută luni în plenul Senatului, care este prima Cameră sesizată cu acest proiect.