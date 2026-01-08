Pană de curent, la Berlin, de cinci zile și un primar relaxat. Wegner acuzat de lipsă de responsabilitate

Primarul Berlinului, Kai Wegner, se află sub critică acerbă din partea opoziției după ce presa locală a relatat că a mers să joace tenis în timp ce aproximativ 45.000 de gospodării din sudul Berlinului erau afectate de o pană de curent de cinci zile, potrivit Politico.

Incidentul a lăsat mii de locuitori fără electricitate și încălzire în plină perioadă de temperaturi scăzute, iar modul în care edilul a gestionat situația a stârnit controverse și cereri de demisie.,

Incidentul a avut loc sâmbătă, când un cablu de energie a fost avariat în urma unui atac incendiar. Responsabilitatea a fost revendicată de gruparea militantă de extremă stângă Vulkangruppe.

Zona afectată a inclus cartiere cu populație diversă, de la rezidenți cu venituri ridicate până la persoane vulnerabile. În lipsa curentului electric, multe locuințe au rămas fără încălzire, iar autoritățile au fost nevoite să ia măsuri de urgență pentru adăpostirea persoanelor dependente de îngrijire.

Miercuri, autoritățile au confirmat că o femeie a fost găsită decedată în locuința sa din zona afectată. Primarul a declarat ulterior că „nu este clar în acest moment dacă există o legătură directă între deces și pana de curent”.

Postul public german RBB a relatat că, după ce a fost informat despre pana de curent, primarul Kai Wegner ar fi mers să joace tenis alături de partenera sa, Katharina Günther-Wünsch, responsabilă de educație în landul Berlin. Informația a fost confirmată ulterior chiar de Wegner într-un interviu acordat postului Welt TV.

„Am jucat tenis între orele 13:00 și 14:00 pentru că am vrut să-mi limpezesc gândurile. Am fost disponibil tot timpul… telefonul meu era pe sonor. După aceea m-am întors direct și am continuat munca”, a declarat Wegner.

Cu o zi înainte însă, confruntat de jurnaliști cu privire la locul în care s-a aflat sâmbătă, primarul oferise o altă versiune: „Eram acasă. M-am închis efectiv în biroul meu de acasă și am coordonat lucrurile de acolo”.

Diferențele dintre cele două declarații au atras critici din partea mai multor partide de opoziție. Tobias Schulze, liderul grupului Die Linke din parlamentul landului Berlin, a declarat: „Faptul că Kai Wegner a ales să joace tenis în loc să se deplaseze în zona de criză arată o lipsă de responsabilitate și de empatie. Domnul Wegner trebuie să se întrebe dacă și-a îndeplinit responsabilitățile funcției”.

Și partidul AfD a reacționat prin vocea liderului său parlamentar din Berlin, Kristin Brinker, care a afirmat: „Cine preferă timpul liber în momente de criză nu se află în locul potrivit”.

Pe parcursul crizei, autoritățile berlineze au fost criticate și pentru alte decizii. Un videoclip apărut pe rețelele sociale îl arată pe primar într-o discuție tensionată cu un locuitor nemulțumit de transferul persoanelor vârstnice dependente de îngrijire într-o sală de sport.

De asemenea, anunțul inițial potrivit căruia locuitorii afectați își pot rezerva camere de hotel la prețul de 70 de euro pe noapte a stârnit reacții negative, determinând autoritățile să revină asupra deciziei și să ofere cazare gratuită.

Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită complet miercuri.

Berlinul urmează să organizeze alegeri regionale în luna septembrie. Potrivit presei locale, chiar înainte de acest incident, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul din care face parte Kai Wegner și care guvernează în coaliție cu social-democrații, era cotată la aproximativ 22% în sondaje, cu șase puncte procentuale mai puțin decât la alegerile din 2023.

Conform informațiilor apărute în media germană, conducerea CDU l-a convocat pe Wegner pentru explicații joi dimineață.