Pacientă cu cancer din Cluj, victorie în instanță. Statul este obligat să îi plătească tratamentul oncologic

O pacientă aflată într-un stadiu avansat al bolii a obținut în instanță dreptul la un tratament vital, după ce autoritățile statului i-au refuzat decontarea acestuia. Curtea de Apel a decis, printr-o ordonanță președințială pronunțată pe 16 ianuarie, că statul trebuie să îi asigure gratuit medicamentul necesar, sancționând blocajul birocratic și cerând explicit „ieșirea din inerție” a instituțiilor responsabile, potrivit Actual de Cluj.

Judecătorii Curții de Apel au admis cererea unei femei de 47 de ani din Cluj, diagnosticată cu o formă agresivă de cancer, și au obligat autoritățile să îi furnizeze tratamentul esențial pentru supraviețuire, refuzat anterior la decontare. Instanța a constatat că inacțiunea statului a pus în pericol direct viața pacientei.

Reclamanta, diagnosticată cu neoplasm colorectal metastazat, a chemat în judecată Guvernul României, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după ce accesul la medicamentul Stivarga (Regorafenib) a fost blocat din motive administrative. Deși Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România recomandase încă din 2023 includerea acestui tratament pe lista de medicamente compensate, autoritățile nu au adoptat actele necesare în termenul legal.

Potrivit susținerilor reclamantei, la data de 14 septembrie 2023, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România a emis raportul de evaluare pentru includerea condiționată a medicamentului în lista de compensate și a recomandat elaborarea protocolului terapeutic. Cu toate acestea, până în prezent, pârâții nu au adoptat hotărârea de Guvern pentru modificarea HG nr. 720/2008 și nici protocolul terapeutic aferent, depășind cu mult termenul legal de 90 de zile.

Femeia a arătat că, prin refuzul actualizării listei, autoritățile îi încalcă dreptul la viață și îi limitează accesul la terapii moderne, în lipsa oricărei alternative medicale viabile.

În proces, Guvernul, Ministerul Sănătății, CNAS și Agenția Națională a Medicamentului au invocat excepții procedurale, fiecare instituție susținând că nu are responsabilitatea directă sau „calitate procesuală activă”. Ministerul Sănătății a arătat că nu există răspundere solidară, iar casele de asigurări au susținut că nu pot deconta un medicament care nu este menționat expres în HG nr. 720/2008.

Judecătorii au respins aceste apărări, apreciind că autoritățile nu pot invoca propria inacțiune ca motiv pentru a refuza plata unui tratament vital.

Conform documentelor din dosar, un singur flacon de Stivarga costă 11.823 de lei, ceea ce înseamnă un efort financiar lunar de peste 11.000 de lei, sumă imposibil de acoperit din veniturile pacientei. Instanța a subliniat că dreptul la viață, garantat de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nu poate fi condiționat de lipsa fondurilor sau de pasivitatea administrativă.

„Atât timp cât o clinică medicală autorizată să funcționeze pe teritoriul statului român a prescris unei persoane asigurate în sistemul național de sănătate un medicament care prin efectele sale asupra stării de sănătate s-ar dovedi eficient și i-ar reda acesteia speranța de viață, este firească o ieșire din inerție a autorităților românești și o implicare a acestora în includerea în lista sus indicată în timp util”, a opinat Curtea.

Instanța a invocat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, arătând că statul nu poate invoca lipsa resurselor pentru a evita protejarea unui drept fundamental.

„Tot așa cum o autoritate statală nu are voie să invoce lipsa de fonduri sau resurse ca scuză pentru a nu onora o obligație izvorâtă dintr-o hotărâre judecătorească (a se vedea, mutatis mutandis, Burdov împotriva Rusiei, nr. 50409/00, pct. 35, #### 2002-III), același principiu se aplică a fortiori atunci când există necesitatea de a asigura protecția practică și efectivă a dreptului garantat la art. 2 din Convenția europeana a drepturilor omului, un drept fundamental în structura convenției”, se arată în motivarea instanței.

Prin ordonanță președințială, Curtea de Apel a dispus ca medicamentul să fie furnizat în regim de compensare integrală, fără contribuție personală, pe baza prescripției medicale. Hotărârea este executorie de drept, fără somație și fără termen de așteptare, ceea ce obligă autoritățile să asigure imediat tratamentul pacientei, independent de soluționarea definitivă a procesului de fond.