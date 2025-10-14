Politica

Olguța Vasilescu: În cazul în care propunerile făcute de PSD nu vor trece, ne vom retrage din coaliție

Olguța Vasilescu: În cazul în care propunerile făcute de PSD nu vor trece, ne vom retrage din coalițieLia Olguţa Vasilescu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, a declarat că PSD ia în considerare retragerea de la guvernare dacă propunerile partidului nu vor fi acceptate de partenerii din coaliție. „În cazul în care propunerile noastre nu vor trece, sigur ne vom retrage din coaliție”, a spus aceasta, la un post TV.

Olguța Vasilescu: „Nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație”

Primarul Craiovei a afirmat că actuala coaliție are șanse mari să reziste, deoarece „nu există altă variantă”. Ea a menționat că dezbaterile dintre parteneri sunt firești, întrucât PSD dorește implementarea propriilor proiecte.

„Nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație. În cazul în care propunerile noastre nu vor trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Vedeți, acesta este scopul uneii coaliții: să vină mai multe idei, mai cedează unul, mai cedează altul și rămân cele mai bune idei”, a spus aceasta.

În ce context s-ar retrage PSD din coaliție

Vicepreşedintele PSD a declarat că viitoarele decizii ale social-democraților vor depinde de conținutul pachetului trei, care urmează să fie finalizat în perioada următoare.

„Dacă domnul Bolojan va accepta și propunerile noastre, atunci va rămâne premier, în caz contrar partidul se va retrage de la guvernare. Acum depinde ce își doresc, dar guvernare fără PSD nu se poate, nici de o parte, nici de alta”, a mai completat aceasta.

Ea a adăugat: „Să știți că toate declarațiile noastre nu au nicio legătură cu Congresul. Veți vedea că noi aceleași declarații le vom avea și după Congres, la fel cum avem și acum (...) Eu mă aștept la un Congres lin la PSD, avem un singur candidat”.

Ilie Bolojan

De ce are încredere Olguța Vasilescu în Ilie Bolojan

Olguța Vasilescu a declarat că are încredere în Ilie Bolojan doar în calitate de fost primar, nu și ca premier, menționând că acesta „a avut foarte multe scăpări în ordonanțele de urgență care vizează administrația publică locală”.

„Am avut încredere în el ca și primar. În mod normal nu ar fi trebuit să facă astfel de confuzii, în mod normal nu ar fi trebuit să se dea amenzi către primari. Nu poți să dai amendă de 100.000 de lei unui primar, păi un primar de comună nu câștigă banii ăștia într-un mandat întreg”, a mai spus aceasta.

Edilul din Craiova a adăugat că primarii au „o sudalmă” atunci când vorbesc între ei despre Bolojan: „Vedea-l-aş primar, cu un prim-ministru ca Ilie Bolojan”.

Proiecte speciale