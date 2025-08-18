Social Oana Ţoiu promite Visa Waiver: Suntem într-un loc mai bun, voi anunța progresul







Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România trebuie să adere la programul Visa Waiver, menționând că nu este acceptabil ca o țară din Schengen să rămână în afara acestui program pe termen mediu și lung. Ea a adăugat că va anunța progresul public atunci când va fi finalizat.

Ministrul de Externe a declarat că programul Visa Waiver reprezintă, în această perioadă, o prioritate pentru România. Ea a afirmat că, deși trebuie „reconstruite câteva punți”, situația este mult mai bună decât în urmă cu câteva luni.

„România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver”, a mai spus aceasta, la TVR INFO.

Ministrul a explicat că programul Visa Waiver nu reprezintă doar un interes pentru România, ci și pentru Statele Unite, deoarece atrage mai mulți turiști și contribuie la creșterea turismului.

„Instituţional, ce facem acum este că lucrăm, în special la nivelul Ministerilor Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei. Şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui”, a mai spus Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe a declarat că, de-a lungul anilor, au existat numeroase declarații optimiste legate de programul Visa Waiver. Ea a precizat că progresul va fi anunțat public doar atunci când va fi finalizat și a menționat că se lucrează pe toate palierele. În ceea ce privește posibilitatea excluderii din program din cauza anulării alegerilor, ministrul a arătat că situația trebuie analizată pe două planuri.

Pe de o parte, cel tehnic are în vedere indicatorii privind infracționalitatea și controlul la granițe, inclusiv aspecte legate de frontiera SUA-Canada, care au făcut obiectul unor evaluări.

Pe de altă parte, decizia politică nu se bazează pe un raport formal, ci are propriul spațiu de evaluare continuă. Ministrul a amintit că, în perioada respectivă, inclusiv prin declarațiile lui JD Vance, s-a evidențiat o așteptare ca România să ofere mai multă claritate asupra informațiilor care au stat la baza deciziei.

„Sigur că această aşteptare a unor informaţii mai detaliate, această aşteptare a unui nivel de claritate mai mare, este o aşteptare pe care o are în continuare şi o parte a societăţii din România. Nu putem să o ignorăm”, a mai adăugat aceasta. Ea a subliniat că, în prezent, legitimitatea și rezultatul alegerilor nu sunt puse sub semnul întrebării.