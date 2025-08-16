Politica Oana Țoiu apreciază inițiativa lui Trump pentru întâlnirea cu Zelenski







Ministrul de Externe, Oana Țoiu, salută invitația președintelui SUA, Donald Trump, adresată președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a se întâlni la Washington, considerând aceasta un prim pas semnificativ în reluarea negocierilor de pace și subliniind rolul activ al României în menținerea stabilității regionale.

Declarația Oanei Țoiu a fost făcută în contextul dialogului desfășurat recent în Alaska între lideri internaționali, considerat esențial pentru deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina. Ministrul de Externe a evidențiat că invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington reprezintă o oportunitate strategică de a consolida unitatea transatlantică și solidaritatea europeană în vederea stabilizării regiunii.

Oana Țoiu a subliniat prin postarea sa de pe X, că România va continua să fie parte activă a acestui efort comun, menținând un rol proactiv în cadrul inițiativelor internaționale pentru pace. Ea a explicat că formatele de discuție existente trebuie consolidate și că participarea României este esențială pentru securitatea flancului estic și pentru eficiența negocierilor internaționale.

Ministrul a reiterat că stabilitatea și securitatea Mării Negre sunt esențiale pentru creșterea economică și pacea durabilă, iar România va continua să susțină atât inițiativele europene, cât și acțiunile SUA .Într-o declarație anterioară, Oana Țoiu a precizat că discuțiile din Alaska reprezintă un pas inițial către reluarea negocierilor și apreciază invitația președintelui Trump de a se întâlni cu președintele Zelenski la Washington.

Oana Țoiu afirmă că noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive și că implicarea SUA, alături de perspectiva și acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea și menținerea păcii. Ea subliniază că, prin unitate transatlantică și solidaritate europeană, se poate reconstrui un viitor în care pacea și securitatea durabilă să constituie fundamentul prosperității în regiune.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat sâmbătă că discuția a fost amplă, menționând că aceasta s-a desfășurat în timpul zborului lui Trump spre Washington. Președintele ucrainean a subliniat că „forța Statelor Unite trebuie să influențeze evoluția situației” și că participarea liderilor europeni este crucială pentru asigurarea securității Ucrainei.

Luni, Volodimir Zelenski urmează să aibă o întrevedere cu Donald Trump la Washington pentru a analiza modalitățile de încetare a războiului din Ucraina și a negocia garanții de securitate pe termen lung.