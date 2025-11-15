Trucuri pentru a prelungi prospețimea unui avocado

Avocado este un fruct foarte de popular datorită gustului său cremos și beneficiile nutriționale, însă mulți se confruntă cu problema păstrării lui proaspăt mai multe zile. Cheia constă atât în modul de depozitare, cât și în locul din frigider, explică Amy Cross, specialistă în depozitarea corectă a alimentelor și autoare a blogului The Cross Legacy

Avocado, apreciate pentru gustul și versatilitatea în bucătărie, are o durată de valabilitate scurtă, din păcate. Vestea bună este că există o metodă simplă pentru a putea menține acest fruct popular proaspăt până la 28 de zile.

Secretul nu stă în ambalaje complicate sau în frigidere speciale, ci într-un singur instrument obișnuit de bucătărie și într-un loc neașteptat din casă. Această combinație surprinzătoare poate preveni oxidarea rapidă și poate păstra avocado verde și apetisant mai mult timp.

Astfel, chiar dacă tăiați fructul și prospețimea se pierde imediat, acest truc simplu poate face diferența între un avocado prea copt și unul perfect pentru salate, tartine sau smoothie-uri, si după aproape o lună.

Fructul crud are o textură densă și un gust mai puțin plăcut, pe care unii îl compară cu săpunul. În schimb, atunci când este prea copt, aroma și consistența amintește de un fruct stricat.

Pentru a te asigura că fructul este la punctul optim de coacere, inspectează coaja: aceasta trebuie să fie verde-închis cu nuanțe cafenii-roșcate sau complet cafenie. La atingere, avocado ar trebui să cedeze ușor, dar să rămână ferm. Dacă la presiunea degetelor se simte foarte moale, cel mai probabil a trecut de perioada ideală pentru consum.

Dacă nu găsești avocado copt, poți să-l cumperi verde și să-l lași să ajungă la maturitate acasă. Pentru a accelera procesul, plasează fructul într-o pungă de hârtie împreună cu un măr sau o banană și păstrează-l la temperatura camerei câteva zile. Nu este niciun truc misterios, etilena emisă de aceste fructe ajută la coacerea avocado-ului.

Cu toate acestea, dacă sunt păstrate corect, fructele pot rămâne proaspete mult mai mult timp decât te-ai aștepta, explică Amy Cross, specialistă în depozitarea alimentelor și autoarea blogului The Cross Legacy.

Într-un videoclip scurt pe YouTube, Cross a oferit două sfaturi pentru prelungirea prospețimii avocado-urilor, unul pentru fructele deja tăiate și altul pentru cele întregi.

Pentru un avocado tăiat, experta recomandă folosirea unui capac metalic, ceea ce permite păstrarea fructului proaspăt până la o săptămână.

În cazul avocado-urilor întregi, deși multe surse sugerează păstrarea lor pe blatul de bucătărie, Amy Cross subliniază că acestea pot rezista până la 28 de zile dacă sunt depozitate împreună cu lămâi în sertarul frigiderului.

„Dacă depozitezi avocado întregi în sertarul pentru legume, alături de o lămâie, pot rămâne proaspeți timp de o lună de la achiziție”, explică specialistul.

Vă veți întreba de ce lângă o lămâie? Citricile eliberează etilenă, un gaz care poate încetini procesul de alterare al avocado-ului.