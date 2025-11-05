Nu se mai pot cumpăra petarde și artificii pe persoană fizică

Petardele și artificiile nu mai pot fi cumpărate de persoanele fizice, începând cu acest an. Acestea pot cumpăra numai artificii de brad sau bețișoare bengale.

În luna august 2025 a intrat în vigoare legea 92.2025, legat de utilizarea materialelor explozive de un anume tip. Practic persoanele fizice pot cumpăra numai articole de tip F1, ceea ce înseamnă artificii de brad și focuri de bețișoare. Restul pot fi achiziționate doar de persoane juridice și folosite într-un anumit cadru.

Ba mai mult cele din categoria F2, F3 și F4 necesită și aprobarea primăriei, a ISU și avizul poliției din zonă. Drept urmare petardele care sperie animalele sunt interzise publicului pentru că sunt la categoriile mai sus menționate.

Potrivit HG 1.102/2014, articolele din categoria F2 sunt cele destinate divertismentului. Acestea au un risc scăzut, dar și un nivel de zgomot din aceiași categorie. Acestea sunt de regulă destinate utilizării în exterior și în spații restrânse. Cele din categoria F3 prezintă un risc mediu și sunt destinate utilizării în spații deschise și vaste.

Deși nivelul de zgomot nu este dăunător sănătății umane, acesta este totuși destul de puternic. Următoarea categorie, cea de la F4 sunt cele pirotehnice de divertisment de mare risc. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional". Acest tip de artificii sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni. Specialiștii spun că multe dintre petardele și pocnitorile utilizate, în perioada sărbătorilor de iarnă se încadrează în categoriile F2, F3, F4 sau P1.

În aceiași măsură, potrivit legii, nu vor mai putea fi folosite pocnitorilor care de regulă sperie animalele. În ceea ce privește tipul P1, acestea sunt diferite de cele de la F1 și prezintă un risc scăzut. Cele din categoria P2 pot să fie utilizate doar de pirotehnicieni.