Noul instrument „Einstein” rezolvă temele prin conectarea la platforma Canvas

Canvas, dezvoltat de Instructure, este un sistem de management al învățării (LMS) folosit pe scară largă de instituții de învățământ din întreaga lume. Platforma permite administrarea cursurilor online, crearea și distribuirea materialelor didactice, precum și rezolvarea temelor și evaluărilor într-un mediu digital integrat, informează futurism.com.

Mai exact, noul „agent de teme” bazat pe inteligența artificială (AI) promite să ducă automatizarea academică la un alt nivel. Instrumentul, denumit „Einstein”, se poate conecta direct la contul unui student din platforma Canvas și poate gestiona în mod autonom sarcinile școlare, eliminând metoda deja banală de a copia și lipi răspunsuri generate de ChatGPT.

Potrivit companiei care l-a dezvoltat, sistemul nu se limitează la redactarea temelor. „Einstein” ar putea participa la discuții online în locul studentului, ar răspunde colegilor, ar redacta eseuri și chiar ar lua notițe pe baza cursurilor înregistrate.

Pe site-ul oficial, aplicația este prezentată ca un „computer virtual complet”, capabil să facă orice poate face un utilizator obișnuit într-un browser. Mesajul promoțional, afișat lângă imaginea celebrului fizician Albert Einstein, susține că agentul se conectează zilnic la platformă, urmărește prelegeri, citește materiale, redactează lucrări și trimite automat temele finalizate.

Fondatorul Companion.AI, Advait Paliwal, a comparat produsul într-o postare pe X cu OpenClaw, un agent open-source devenit viral pentru capacitatea sa de a executa sarcini concrete. Paliwal este implicat și în „YouLearn AI”, o platformă pentru studenți, care ar avea peste un milion de utilizatori.

Rămâne însă de văzut în ce măsură promisiunile se traduc în rezultate reale. Domeniul inteligenței artificiale abundă în proiecte ambițioase, dar insuficient finisate, și în declarații de marketing greu de verificat.

În plus, calitatea conținutului generat automat poate ridica semne de întrebare, iar utilizarea unor astfel de instrumente ar putea expune studenții la riscuri. În spatele aparentei autonomii tehnologice s-ar putea afla, în unele cazuri, o contribuție umană substanțială, invizibilă pentru utilizatorii finali.

Introducing Einstein, openclaw as a student Logs into canvas, does your assignments, and gets your degree for you Enjoy pic.twitter.com/eyzsnMz63x — Advait Paliwal (@advaitpaliwal) February 22, 2026

Platforma promite, fără ocolișuri, să preia integral realizarea temelor, funcționând autonom și fără a folosi explicit termenul „trișat”. Odată ce utilizatorul îi oferă accesul necesar, aplicația susține că poate gestiona totul de una singură: verifică dacă au fost încărcate sarcini noi, le rezolvă și le trimite înainte de termen. Mesajul este clar: studentul nici măcar nu trebuie să știe că are o temă de făcut.

Compania din spatele aplicației, Companion, își promovează produsul într-un ton care poate părea ironic. În secțiunea de Întrebări Frecvente apare chiar și întrebarea provocatoare: „Ce se întâmplă dacă vreau să fac eu însumi o temă?”. În același registru, reprezentanții susțin că utilizatorii nu mai trebuie să copieze și să lipească răspunsuri din ChatGPT sau să navigheze între diferite platforme educaționale.

„Einstein citește tema, o rezolvă și o trimite direct”, afirmă compania, sugerând eliminarea completă a intervenției umane.

Lansarea agentului bazat pe inteligență artificială a generat rapid reacții critice pe rețelele sociale, mai ales din partea profesorilor, care se confruntă deja cu dificultăți majore în combaterea fraudelor academice facilitate de chatboți.

Brendan Bartanen, profesor asociat de educație și politici publice la Universitatea din Virginia, a atras atenția pe platforma Bluesky asupra ritmului accelerat al schimbărilor. Potrivit acestuia, evoluțiile, fie ele benefice sau problematice, se vor produce mult mai rapid decât anticipează majoritatea.

El subliniază că modelele de inteligență artificială au ajuns la un nivel de performanță care permite aproape oricui dispune de o conexiune la internet să construiască aplicații funcționale pornind doar de la instrucțiuni formulate în limbaj natural.

În paralel, apar și îngrijorări de natură administrativă și juridică. Unii specialiști avertizează că oferirea accesului unui astfel de instrument la conturi de tip Canvas ar putea încălca politicile de utilizare acceptabilă ale instituțiilor de învățământ, expunând studenții la riscuri suplimentare.

Într-un peisaj educațional deja tensionat de impactul inteligenței artificiale, noul val de aplicații autonome pare să împingă dezbaterea la un alt nivel, unul în care granița dintre asistență și substituire completă devine din ce în ce mai greu de trasat.