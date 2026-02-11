Copiii, la un pas de interdicție online. Ministerul Educației analizează restricționarea accesului la social media

Republica Molodva. Accesul copiilor la rețelele sociale și platformele online ar putea fi restricționat în viitorul apropiat, ca parte a strategiei naționale de siguranță digitală. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat într-o emisiune televizată că decizia finală va fi luată după consultări cu experți în educație, psihologi și specialiști în sănătate mintală, iar concluziile sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.

„În lumea digitală, copiii sunt expuși constant tentațiilor și riscurilor. Studiile arată că accesul nelimitat la rețelele sociale poate afecta sănătatea mintală, concentrarea și încrederea în sine. Tehnologia este construită pentru a genera dependențe, iar tinerii nu sunt întotdeauna pregătiți să utilizeze aceste instrumente rațional”, a explicat Dan Perciun.

Ministrul a atras atenția că platformele sociale folosesc mecanisme menite să mențină utilizatorii conectați permanent, ceea ce poate amplifica efectele negative asupra copiilor și adolescenților.

„Întrebarea esențială este cum găsim echilibrul: la ce vârstă ar putea fi aplicată o restricție, cum să fie implementată și dacă marile companii tehnologice vor respecta reglementările. Vom analiza experiența Franței și Australiei, care au introdus deja restricții pentru minori”, a adăugat Perciun.

Australia a devenit prima țară care a interzis accesul copiilor la rețelele sociale, urmată de Franța, care limitează accesul la platforme pentru cei sub 15 ani. Autoritățile moldovene analizează modul în care aceste restricții sunt aplicate și rezultatele obținute, pentru a identifica cea mai bună abordare locală.

Ministrul a amintit de interdicția telefoanelor mobile în școli, introdusă acum doi ani pentru a reduce expunerea copiilor la tehnologie în timpul orelor. Conform raportărilor, peste 90% dintre instituțiile de învățământ respectă această regulă.

„Aceasta a fost o primă măsură importantă. Următorul pas, dacă se va decide, va viza accesul la platformele sociale, dar trebuie făcut cu atenție, responsabilitate și implicarea specialiștilor”, a explicat Dan Perciun.

Siguranța digitală a copiilor este una dintre prioritățile Guvernului pentru anul 2026. Președinta Maia Sandu a propus lansarea unui program național de bunăstare mintală și siguranță online, coordonat împreună cu Guvernul, școlile, autoritățile locale și societatea civilă.

Republica Moldova a lansat și campania „Hai să utilizăm IA în siguranță”, menită să promoveze un comportament responsabil online și protecția copiilor împotriva riscurilor digitale.