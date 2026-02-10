Maia Sandu anunță consultări cu părinți și profesori despre siguranța digitală a copiilor. Video

Republica Molodva. Creșterea dependenței de mediul online și riscurile tot mai mari pentru sănătatea emoțională și dezvoltarea copiilor au determinat autoritățile să caute soluții pentru protejarea minorilor în spațiul digital. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță inițierea unor consultări ample cu părinți, profesori, medici, psihologi și reprezentanți ai tinerilor pentru a reduce pericolele la care sunt expuși copiii și adolescenții pe internet.

Inițiativa a fost anunțată cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, context în care șefa statului a atras atenția asupra schimbărilor majore produse în modul în care copiii socializează și se dezvoltă. Maia Sandu a subliniat că mediul virtual trebuie să devină un spațiu sigur pentru dezvoltarea noilor generații.

„Copiii noştri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viaţa reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viaţă în reţea, neautentică, fără prezenţă fizică, fără relaţii adevărate", a avertizat preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet.

Potrivit Maiei Sandu, consultările vor reuni specialiști din mai multe domenii, precum și reprezentanți ai societății, pentru a identifica soluții concrete care să reducă impactul negativ al mediului online asupra copiilor și adolescenților.

Șefa statului a atras atenția că, pe lângă beneficiile evidente, internetul aduce și pericole reale, care afectează tot mai frecvent sănătatea mintală și echilibrul emoțional al copiilor.

„Internetul aduce oportunităţi, dar şi riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conţinut dăunător. Tot mai multe dovezi ne arată că situaţia este alarmantă", a menţionat Maia Sandu.

În acest context, președinta a subliniat necesitatea unor măsuri coordonate la nivel național pentru protejarea minorilor în mediul digital.

„Aşa cum îi protejăm în viaţa de zi cu zi, trebuie să avem grijă de copii şi în sfera virtuală. Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru ei, ci un spaţiu în care să se poată dezvolta", a argumentat ea.

Siguranța copiilor în mediul online a fost inclusă printre prioritățile anunțate de șefa statului pentru anul 2026. La sfârșitul lunii ianuarie, Maia Sandu a propus lansarea unui program național dedicat bunăstării mintale în era digitală și protecției online a minorilor.

Programul ar urma să fie implementat sub egida Președinției, în colaborare cu Guvernul, instituțiile de învățământ, autoritățile locale și organizațiile societății civile.

Republica Moldova s-a aliniat și în acest an eforturilor internaționale de promovare a utilizării sigure și responsabile a internetului. În acest context, a fost lansată campania națională „Hai să utilizăm IA în siguranță”, dedicată protecției copiilor în mediul digital.

Pe parcursul lunilor februarie și martie, elevii și părinții vor participa la activități educative organizate în școli, dar și la sesiuni de informare pentru adulți. Acestea vor explica modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în siguranță și responsabil.

Ziua Internațională a Siguranței pe Internet este o inițiativă lansată de Comisia Europeană în anul 2004. În prezent, evenimentul este marcat anual în aproximativ 190 de țări și teritorii din întreaga lume.