Cercetătorii chinezi au făcut un ceas care măsoară timpul de pe satelitul nelocuit al Pământului

Cercetătorii din China au anunțat că au dezvoltat un software capabil să stabilească ora exactă pe Lună, luând în calcul efectele teoriei relativității. Instrumentul, descris recent de oamenii de știință, răspunde unei întrebări aparent simple, dar foarte complexe din punct de vedere științific: cât este ora pe Lună?

Datorită diferențelor de gravitație și mișcare față de Pământ, timpul curge diferit pe satelitul natural, iar noul software oferă, în premieră, o soluție precisă pentru măsurarea acestuia, informează

Mai exact, o echipă formată din cercetători de la Observatorul Purple Mountain din Nanjing și de la Universitatea de Știință și Tehnologie din China a dezvoltat un model inovator de măsurare a timpului lunar. Detaliile acestei inovații au fost publicate în revista Astronomy & Astrophysics. Potrivit autorilor, ceasul lunar ar putea menține precizia timp de până la 1.000 de ani.

Dar de ce avem nevoie de un ceas special pentru Lună? Răspunsul ne duce direct la Albert Einstein. Gravitația mai redusă a Lunii influențează ritmul trecerii timpului: o zi terestră corespunde pe Lună cu aproximativ 56 de microsecunde în plus, un fenomen anticipat de teoria relativității generale a lui Einstein, conform datelor NASA.

Deși pare nesemnificativă, această diferență se acumulează în timp și poate deveni problematică pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman, precum programul Artemis al NASA sau Stația Internațională de Cercetare Lunară (ILUM), o inițiativă comună a Rusiei și Chinei.

În plus, explorarea altor planete, precum Marte, impune provocări și mai mari: ceasurile de acolo avansează cu aproximativ 477 de microsecunde mai repede pentru fiecare zi terestră.

Pe măsură ce pregătirile pentru colonizarea Lunii avansează, astronauții care vor trăi și lucra pe suprafața selenară vor avea nevoie de un mod precis de a coordona apelurile video, transferul de date și navigația cu echipa de pe Pământ. Acest lucru a condus la dezvoltarea unui algoritm capabil să transforme cu acuratețe ora Pământului în ora Lunii.

În 2024, oamenii de știință au propus conceptul „Timpul Lunar Coordonat” (TCL), o formulă care ajustează diferențele temporale cauzate de efectele relativiste, ținând cont de distanța față de anumite puncte de pe Lună și influența gravitațională a Pământului.

„Nu este doar despre a afla ora exactă, este importantă pentru navigație, comunicare și siguranță”, a explicat Sergei Kopeikin, astronom la Universitatea din Missouri și coautor al studiului, pentru Live Science.

Recent, cercetătorii chinezi au dezvoltat un sistem inspirat de ecuația lui Kopeikin. Algoritmul lor poate calcula rapid o versiune a TCL, integrând și alți parametri, standardul adoptat de Uniunea Astronomică Internațională.

Noua tehnologie a fost denumită LTE440 și promite să devină un instrument esențial pentru viitoarele misiuni lunare. Kopeikin a descris LTE440 drept „o realizare solidă de inginerie”, subliniind seriozitatea Chinei în continuarea ambițiosului său program lunar.

În paralel, NASA lucrează la propriul sistem de măsurare a timpului pe Lună, denumit Timpul Lunar Coordonat (LTC), pe care agenția intenționează să îl conecteze la Timpul Universal Coordonat (UTC) pentru a asigura compatibilitatea între diferitele fusuri orare. Finalizarea acestui sistem este planificată pentru sfârșitul acestui an.

Și Agenția Spațială Europeană examinează posibilitatea dezvoltării unui ceas lunar propriu. LTE440 ar putea servi ca referință pentru verificarea calculelor între agențiile spațiale, însă rămâne incert dacă standardul chinez va fi adoptat la nivel global.

„Coordonarea standardului orar lunar între țări este importantă”, avertizează Kopeikin. „Fără acest lucru, riscăm să transformăm cercetarea lunară într-un adevărat haos și să asistăm la un „război al fusurilor orare în spațiu”, a concluzionat el, potrivit livescience.com.