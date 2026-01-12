O mare enigmă descoperită de oamenii de știință în Univers. Obiectul cosmic cu masa de un milion de ori cât cea a Soarelui

Un corp complet întunecat și misterios, cu masa de un milion de ori mai mare decât cea a Soarelui și posibil cu un nucleu de gaură neagră, continuă să uimească și să intrigueze astronomii, în ciuda investigațiilor aprofundate, conform space.com.

Acest „perturbator misterios” se află la aproximativ 11 miliarde de ani-lumină distanță și a fost descoperit în 2025, datorită influenței sale gravitaționale. În prezent, este cel mai îndepărtat corp detectat vreodată, doar datorită efectelor sale gravitaționale.

Însă, astronomii nu sunt complet în „întuneric” în ceea ce privește misteriosul obiect care a făcut senzație în comunitatea științifică. De fapt, ei sunt siguri că știu ce se află în centrul acestui ciudat corp cosmic.

„Partea centrală interioară este compatibilă cu o gaură neagră sau un nucleu stelar dens, care, în mod surprinzător, reprezintă aproximativ un sfert din masa totală a obiectului”, a explicat unul dintre oamenii de știință.

„Pe măsură ce ne îndepărtăm de centru, însă, densitatea obiectului se aplatizează într-o componentă mare, asemănătoare unui disc. Aceasta este o structură pe care nu am mai văzut-o până acum, așa că ar putea fi o nouă clasă de obiecte întunecate.”

Această structură ciudată a fost descoperită în sistemul de lentile gravitaționale JVAS B1938+666. Lentilele gravitaționale sunt un fenomen prevăzut pentru prima dată de Einstein în teoria gravitației din 1915, cunoscută sub numele de relativitate generală.

Acesta apare atunci când lumina provenită dintr-o sursă din fundal trece prin curbura spațiului, cauzată de un obiect masiv din prim-plan, cunoscut sub numele de lentilă gravitațională. Și determină curbarea traiectoriei sale, care în mod normal este dreaptă. Modul în care lumina este influențată nu numai că permite obiectelor să fie văzute la distanțe mari prin amplificarea luminii, dar oferă și oamenilor de știință informații importante despre modul în care masa este distribuită în cadrul sistemului de lentile.