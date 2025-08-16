International Primul robot din lume care ar putea să ducă o sarcină completă, creat în China







Un cercetător din China a anunțat că firma sa dezvoltă un robot umanoid capabil să ducă o sarcină la capăt și să nască un copil.

Pe 8 august, publicația chineză de știință Kuai Ke Zhi a publicat un interviu cu Zhang Qifeng, doctor la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore și CEO al Kaiwa Technology, o companie start-up din domeniul roboticii care lucrează la un robot capabil să poarte o sarcină.

În interviu, Qifeng a dezvăluit că firma sa era foarte aproape de a finaliza primul robot umanoid din lume capabil să poarte o sarcină, dotat cu o capsulă de incubare avansată integrată într-un modul abdominal robotic.

Robotul revoluționar este mult mai mult decât un simplu incubator, Qifeng susținând că este capabil să ducă o sarcină de 10 luni și să nască un copil viu.

În centrul robotului surogat se află un uter artificial, unde embrionul implantat este hrănit în lichid amniotic și primește nutrienți printr-un tub conectat la cordonul ombilical.

Very disturbing... China Firm Plans World’s First Pregnancy Humanoid Robot Using Artificial Wombhttps://t.co/CQMywGFfG5 pic.twitter.com/2Y4asQYl8Y — David Sunfellow (@sunfellow) August 16, 2025

Qifeng susține că uterul artificial a avut deja un mare succes în testele pe animale și că robotul umanoid ar urma să fie lansat în decursul unui an, la un preț mai mic de 100.000 de yuani (14.000 de dolari).

„Tehnologia uterului artificial este deja într-un stadiu avansat și acum trebuie implantată în abdomenul robotului, astfel încât o persoană reală și robotul să poată interacționa pentru a obține sarcina, permițând fătului să crească în interior”, a declarat Zhang Qifeng pentru Kuai Ke Zhi, conform Chosun Daily.

Deși dr. Zhang nu a oferit informații clare despre modul în care ovulele și spermatozoizii sunt fertilizați și implantați în uterul artificial, interviul său a devenit rapid viral pe rețelele sociale chinezești, stârnind dezbateri în rândul utilizatorilor.

Criticii au numit această tehnologie „nefirească”, adăugând că este imoral să privezi fătul de legătura cu mama sa naturală, dar ideea unui robot surogat umanoid a primit și mult sprijin din partea persoanelor care se luptă să aibă în mod natural un copil.

Experții medicali și-au exprimat scepticismul privind capacitatea unui robot umanoid de a reproduce aspectele esențiale ale gestației umane, precum secreția hormonală maternă, interacțiunea sistemului imunitar și dezvoltarea neurologică din timpul sarcinii. Ei subliniază că aceste procese nu sunt înțelese, ceea ce face imposibilă reproducerea lor artificială, potrivit Odditycentral.