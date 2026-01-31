Noua strategie a lui Viktor Orban înainte de alegeri: 157 de milioane de dolari pentru încălzire

Guvernul condus de Viktor Orban a anunțat recent o nouă măsură menită să sprijine gospodăriile în pragul iernii: alocarea a 157 de milioane de dolari pentru subvenționarea costurilor cu încălzirea. Această inițiativă vine într-un context politic tensionat, la doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria.

Guvernul Ungariei va acorda în ianuarie rambursări parțiale pentru costurile mai mari de încălzire suportate de gospodării, ca urmare a cererii crescute provocate de temperaturile scăzute. Măsura va costa statul aproximativ 50 de miliarde de forinți (echivalentul a 157,14 milioane de dolari) și se adaugă la cheltuielile masive planificate înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

Prim-ministrul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, încearcă să impulsioneze electoratul înainte de scrutinul programat pe 12 aprilie. Partidul său de dreapta, Fidesz, se află în urma principalului contracandidat de centru-dreapta, Tisza, potrivit celor mai recente sondaje, ceea ce face ca această măsură socială să fie percepută de analiști ca o strategie preelectorală.

Scopul oficial al programului, în principiu, este de a protejafamiliile vulnerabile de creșterile prețurilor la energie, însă criticii susțin că măsura are un puternic impact electoral, vizând consolidarea sprijinului pentru partidul de guvernământ. Experții atrag atenția că, deși ajutorul financiar este binevenit, el poate fi insuficient în fața costurilor tot mai mari ale energiei în Europa Centrală și de Est.

Un sondaj Eurobarometru publicat în decembrie a arătat că majorarea costului vieții rămâne principala preocupare a cetățenilor maghiari, chiar dacă inflația a scăzut de la niveluri de peste 25% la începutul lui 2023 până la pragul de toleranță de 2–4% stabilit de banca centrală, estimat pentru sfârșitul anului 2025.

„Prin această decizie, dorim să ajutăm toate familiile maghiare care primesc energie”, a declarat joi ministrul Energiei, Csaba Lantos, într-o conferință de presă.

Ungaria își acoperă majoritatea necesarului de energie din importuri rusești și și-a menținut dependența de acestea chiar și în timpul războiului din Ucraina, fapt care a atras critici din partea unor parteneri din Uniunea Europeană și NATO.

Guvernul Ungariei va acorda o reducere de 30% pentru consumatorii casnici la facturile de energie, a anunțat șeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, Gergely Gulyas. Potrivit oficialului, măsura va fi finanțată parțial din fonduri guvernamentale și parțial printr-o taxă aplicată furnizorilor de energie.

Această decizie implică modificări ale sistemului de subvenții pentru prețurile energiei, care au reprezentat aproximativ 1% din producția economică în 2024 și 0,5% anul trecut, conform estimărilor Comisiei Europene. Bruxelles-ul a recomandat Ungariei să încheie această schemă, considerând că subvențiile pot distorsiona piața și pot afecta competitivitatea.

Analiștii de la Capital Economics susțin că cheltuielile preelectorale ale lui Orban au pus presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

„Prognoza noastră privind creșterea deficitului bugetar la 5,5% din PIB în acest an s-ar putea dovedi prea optimistă”, a avertizat Nicholas Farr, analist la Capital Economics.

Măsura intervine într-un context clar de tensiuni electorale, deoarece partidul lui Orban se află în urma principalului contracandidat, Tisza, iar subvențiile pentru energie sunt văzute de analiști ca o încercare de a consolida sprijinul public înaintea alegerilor din aprilie, relatează news.yahoo.com.