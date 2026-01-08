Noi reguli pentru instanțe. CSM propune schimbări în repartizarea dosarelor

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 8 ianuarie, începerea unor consultări extinse cu instanțele din țară, avocații și alte profesii juridice, privind implementarea unui nou mecanism de normare a activității judiciare. Măsura vizează o distribuire mai echitabilă a dosarelor și reducerea supraaglomerării instanțelor, a anunțat CSM, într-o informare.

Secția pentru judecători și membrii reprezentanți ai societății civile au arătat că este necesară finalizarea demersurilor destinate asigurării unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activității acestora și prin degrevarea activității judiciare.

„Având în vedere contextul actual din sistemul judiciar, creşterea exponenţială a volumului de activitate şi insuficienţa cronică a resurselor umane la nivelul instanţelor de judecată, precum şi aspectele evidenţiate în urma consultării judecătorilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii în luna decembrie 2025, Apreciind esenţială eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, cu prioritizarea componentei calitative a actului de justiţie, Secţia pentru judecători şi membrii reprezentanţi ai societăţii civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activităţii acestora şi prin degrevarea activităţii judiciare”, a anunțat CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că va consulta instanțele de judecată, reprezentanții UNBR și ai altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăți practice care ar putea apărea în procesul de normare, conform principiilor elaborate de instituție, termenul-limită fiind 23 ianuarie 2026.

„2. Finalizarea analizei propunerilor de modificare a legislaţiei, apte să conducă la eficientizarea activităţii, prin degrevarea instanţelor judecătoreşti, formulate de instanţe şi de organismele profesionale ale altor profesii juridice în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii – până la data de 30 ianuarie 2026”, se mai arată în informare.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că va transmite, până la 2 februarie 2026, propunerile de reglementare rezultate în urma analizei prevăzute la punctul 2 către entitățile cu inițiativă legislativă.

Până la 27 februarie 2026, Consiliul Superior al Magistraturii are ca obiectiv finalizarea mecanismului de normare, alături de ajustarea legislației secundare relevante. În final, măsurile de normare vor fi aplicate în instanțele de judecată începând cu data de 2 martie 2026.