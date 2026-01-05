Cântăreț de muzică populară condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru abuzuri asupra minorilor

Un interpret recunoscut în lumea muzicii populare din România a primit o sentință extrem de dură în urma unui proces penal sensibil, relatează Judecătoria Galați.

Artistul, care a fost implicat de ani de zile în activități culturale locale, a fost găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni grave îndreptate împotriva unor copii, iar pedeapsa totală pronunțată de instanță depășește 17 ani de detenție.

Judecătoria Galați a decis, luni, condamnarea Aurică Totolici, un cunoscut cântăreț de muzică populară, la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru o serie de infracțiuni deosebit de grave, între care viol în formă continuată asupra unui minor, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor.

Instanța a dispus și interzicerea unor drepturi civile, precum și obligarea artistului la plata unor daune morale și materiale. Sentința, pronunțată la începutul acestui an, nu este definitivă, ceea ce înseamnă că poate fi atacată cu apel în termenul legal.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, ancheta a început în vara anului 2024, după ce au apărut suspiciuni cu privire la comportamentul cântărețului față de persoane foarte tinere. Ancheta a vizat inițial doi băieți elevi, iar pe parcursul cercetărilor s-au extins suspiciunile și asupra unei a treia victime, toate fiind minori la momentul faptelor.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și materiale video în care victimele erau forțate să participe la acte indecente, în timp ce erau filmate de inculpat, detalii care au întărit acuzațiile formulate de procurori și au influențat decisiv soluția instanței.

De la începutul anchetei, cântărețul a fost în arest preventiv încă din iulie 2024, această măsură fiind prelungită succesiv de către judecători până la pronunțarea sentinței.

Instanța a dispus, de asemenea, introducerea numelui său în Registrul Național al Agresorilor Sexuali și a cerut recoltarea probelor biologice necesare pentru includerea profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, pași procedurali normați pentru astfel de condamnări.

Aurică Totolici nu era un nume necunoscut în comunitățile culturale locale. De-a lungul anilor, el a fost angajat timp de peste două decenii la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați și a reprezentat, ca membru al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”, un repertoriu tradițional apreciat la evenimente și festivaluri de muzică populară. După pensionare, cu doi ani înainte de anchetă, artistul rămăsese o figură implicată în activități culturale ce promovau tradiția folclorică din regiune

Hotărârea Judecătoriei Galați nu este încă definitivă, iar avocatul inculpatului are dreptul de a depune apel în termenul prevăzut de lege. Dacă va fi menținută de instanțele superioare, condamnarea va marca unul dintre cele mai severe cazuri de justiție în care un artist din lumea muzicii populare din România ajunge după gratii pentru infracțiuni de natură sexuală asupra minorilor.