Noi norme de organizare pentru olimpiade. Elevii pot participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși

Au fost publicate în Monitorul Oficial normele metodologice pentru organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare, precum și regulamentul privind calendarele proiectelor de educație extrașcolară, potrivit Ministerului Educației. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că aceste competiții reprezintă „excelența” în educația românească și trebuie gestionate „serios”, cu proceduri transparente și cât mai puțin birocratice.

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că olimpiadele și competițiile școlare reprezintă partea de excelență a educației românești și trebuie tratate cu standarde și proceduri corespunzătoare. El a amintit experiența sa la faza națională a olimpiadei de biologie și a subliniat interesul constant al elevilor și profesorilor pentru aceste competiții.

„Mă bucur mereu când văd interesul elevilor şi al profesorilor pentru competiţiile şcolare”, a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei,

David a adăugat că dezvoltarea competențelor prin competiții școlare și extrașcolare nu trebuie să afecteze dobândirea tuturor celor opt competențe-cheie vizate în educație, iar ministerul organizează concursuri la nivel gimnazial și liceal, fără a interzice participarea elevilor de la învățământul primar.

Noile reglementări stabilesc că elevii pot participa la competiții la o clasă superioară celei în care sunt înscriși, în același ciclu de învățământ, iar cei aflați în școlarizare în spital sau la domiciliu pot susține probele etapelor olimpiadelor, cu excepția probelor practice, cu aprobarea comisiei responsabile. Olimpiadele se pot desfășura și în format online, iar evaluarea lucrărilor scrise poate fi realizată digitalizat, conform regulamentului specific al fiecărei competiții.

Rezultatele tuturor etapelor olimpiadelor sunt notate prin punctaje de la 0 la 100, indiferent de disciplină. Punctajul minim pentru calificarea la etapa națională este de 60 de puncte, incluzând 10 puncte din oficiu, față de 40% în reglementările anterioare.

Noile reguli prevăd includerea criteriilor clare de departajare în regulamentele fiecărei competiții și introduc obligativitatea supravegherii audio-video a probelor de concurs. Numărul de locuri pentru calificarea la etapa națională rămâne neschimbat, iar elevii pot depune contestații la toate etapele competițiilor.

Regulamentul pentru calendarele proiectelor de educație extrașcolară a modificat categoria „Proiecte regionale”, care a fost asimilată categoriei „Proiecte interjudețene”. Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea elevilor la competiții internaționale prin finanțarea taxelor și deplasărilor, acordă stimulente pentru elevi, profesori și școli și facilitează admiterea la liceu și facultate pe baza rezultatelor obținute la etapele naționale și internaționale.