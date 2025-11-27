Social

Liceenii din România pot studia 1 an în SUA. Anunțul Ambasadei americane din România

Liceenii din România pot studia 1 an în SUA. Anunțul Ambasadei americane din RomâniaSursa foto: Freepik
Elevii de liceu din România, care sunt născuți în perioada1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 pot să se înscrie, până pe 18 decembrie, pentru Programul FLEX. Pentru a se încadra, ei trebuie să îndeplinească simultan mai multe cerinţe, după cum au anunțat reprezentanții Ambasadei SUA la Bucureşti. Elevii vor petrece un an peste Ocean şi vor studia la un liceu de acolo.

Liceenii din România pot studia 1 an în SUA. Anunțul Ambasadei americane din România

„American Councils for International Education are plăcerea de a anunţa un acord de referinţă cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România pentru susţinerea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027. Acest parteneriat marchează un moment semnificativ în cooperarea educaţională dintre Statele Unite şi România”, a fost anunțul făcut de Ambasada SUA din România.

Programul FLEX este finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin Biroul pentru Afaceri Educaţionale şi Culturale.

Peste 18.000 de români au participat din 2015

FLEX este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit, şi se desfăşoară în 22 de ţări.

„Absolvenţii programului, la nivel global, au ajuns să ocupe poziţii importante în guverne, companii, precum şi în domeniile artelor şi mass-mediei. Continuarea programului FLEX în România este posibilă datorită unei noi formule de co-finanţare în care Guvernul României va împărţi costurile programului pentru participanţii români şi americani. Acest nou angajament vine la zece ani după ce România s-a alăturat pentru prima dată programului FLEX, subliniind valoarea durabilă a diplomaţiei educaţionale”, a mai comunicat Ambasada americană.

Potrivit oficialilor, din 2015, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX, reflectând interesul constant al ţării pentru oportunităţile de studiu în Statele Unite. Fiecare participant român petrece un an în SUA, locuind într-o familie americană şi studiind într-un liceu american.

Programul reciproc FLEX Abroad a fost lansat în România în 2024 şi oferă liceenilor americani oportunitatea de a locui şi studia în România.

Candidaţii români pot aplica până la data de 18 decembrie 2025 la următorul link: https://ais.americancouncils.org 

Doritorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

au cetăţenie română; sunt născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010; sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul şcolar 2025-2026 la un liceu din România; studiază engleza în liceu; îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza SUA şi nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Candidaţii americani pentru FLEX Abroad pot aplica până la 8 decembrie 2025: https://www.discoverflex.org/flex-abroad

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România are misiunea de a asigura fiecărui beneficiar accesul la oportunităţi de învăţare de înaltă calitate care permit fiecărui individ să îşi atingă potenţialul maxim”, arată Ambasada SUA.

 

