O elevă din Sibiu merge la școală doar cu aprobarea judecătorilor

O elevă din Sibiu poate merge la școală doar cu acordul judecătorilor. Adolescenta este acuzată de tâlhărie și se află în arest la domiciliu. Conform deciziei judecătorilor, ea poate ieși din casă doar opt ore și 45 de minute, de luni până vineri.

Adolescenta de 16 ani are aprobarea Judecătoriei Sibiu pentru a merge la școală.

„Permite inculpatei părăsirea domiciliului unde execută arestul la domiciliu, pentru a se deplasa, de luni până vineri, între orele 07:00-15:45, la unitatea de învățământ. (...) Dacă inculpata execută în altă cauză o altă măsură preventivă, permisiunile acordate în prezenta cauză se execută numai dacă sunt compatibile cu măsurile / obligaţii stabilite şi în cealaltă cauză”, se precizează în sentința pronunțată în 21 noiembrie.

Pe 8 noiembrie, adolescenta de 16 ani, însoțită de doi bărbați, de 44 și 19 ani, a agresat pe stradă un bărbat și i-a furat câteva sute de lei și 100 de euro. Incidentul a avut loc pe strada Țesătorilor din Sibiu, iar agresorii au fost opriți de trecători.

Potrivit informațiilor obținute de Turnul Sfatului, cei trei au încercat să-i sustragă banii victimei imobilizând-o, însă intervenția oamenilor de pe stradă i-a determinat să fugă. Martorii au strigat la agresori și i-au avertizat că sunt filmați, ceea ce i-a speriat. Banii sustrași au fost lăsați în urmă și recuperați de un martor, care i-a restituit imediat victimei, arată Turnul Sfatului.

Pe 11 noiembrie, instanța a dispus arest preventiv pentru 30 de zile pentru cei doi bărbați, în timp ce adolescenta a fost plasată în arest la domiciliu. Toți trei sunt cercetați pentru tâlhărie calificată.

La începutul acestei săptămâni, doi elevi dintr-o școală din județul Suceava s-au bătut în timpul unei pauze, iar directorul unității a sunat imediat la Poliție pentru a semnala incidentul.

Polițiștii l-au identificat rapid pe agresor, un băiat de 16 ani, care l-a lovit pe un alt elev de 14 ani. Victima a fost convinsă să accepte examinarea medico-legală, iar autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu.

„În cursul acestei zile, în jurul orei 17:00, directorul unei unităţi de învăţământ din oraşul Vicovu de Sus, a sesizat direct Poliţia Oraşului Vicovu de Sus cu privire la faptul că în timpul zilei, în unitatea şcolară a avut loc o agresiune. Din verificările preliminare desfăşurate de către poliţişti, s-a constatat că în cursul acestei zile, în jurul orei 11:00, într-o pauză şcolară, un elev din clasa a VIII-a în vârstă de 14 ani 10 luni, a fost agresat de un alt elev din clasa a X-a, în vârstă de 16 ani”, a anunțat IPJ Suceava.