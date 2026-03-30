Noi arestări în Franța în ancheta privind atacul dejucat. Ținta, Bank of America din Paris

Procurorii din Franța a anunțat arestarea a încă doi suspecți în cadrul anchetei privind tentativa de atac asupra sediului Bank of America din Paris, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată duminică de Parchetul antiterorist francez, care coordonează investigația deschisă în acest caz.

Incidentul, petrecut în capitala Franței, este analizat ca parte a unui posibil tipar mai larg de acțiuni similare desfășurate în mai multe state europene.

Potrivit procurorilor, „două persoane suplimentare au fost plasate în custodia poliției noaptea trecută, în cadrul anchetei deschise pe 28 martie 2026 privind faptele comise împotriva Bank of America”.

De asemenea, autoritățile au precizat că măsura reținerii pentru primul suspect, un minor arestat sâmbătă, a fost prelungită.

Conform legislației franceze în materie de terorism, suspecții pot fi reținuți pentru o perioadă de până la 96 de ore, cu posibilitatea extinderii acesteia sub supraveghere judiciară.

Ancheta vizează infracțiuni precum tentativa de distrugere prin incendiere sau prin alte mijloace periculoase, dar și fabricarea, deținerea și transportul unui dispozitiv exploziv sau incendiar.

Ministrul de interne Laurent Nunez a oferit detalii despre modul în care a fost dejucat atacul. Potrivit acestuia, intervenția poliției a avut loc în cursul nopții de sâmbătă, în arondismentul opt din Paris, după ce o patrulă responsabilă cu protejarea obiectivelor sensibile a observat doi indivizi în timp ce amplasau un dispozitiv suspect în apropierea sediului bancar.

„Un individ încerca să aprindă un dispozitiv exploziv improvizat realizat dintr-un recipient care conținea probabil hidrocarburi și un sistem rudimentar de aprindere, în timp ce un altul filma”, a declarat ministrul.

Forțele de ordine au intervenit imediat, reușind să aresteze unul dintre suspecți la fața locului, în timp ce al doilea a fugit. Ulterior, acesta a fost identificat și reținut în cadrul operațiunilor desfășurate de autorități.

Autoritățile au precizat că dispozitivul utilizat era unul improvizat, însă avea potențial letal. Potrivit declarațiilor oficiale, intervenția rapidă a poliției a împiedicat declanșarea acestuia.

Ministrul de interne a subliniat că suspecții par a fi infractori de drept comun, care ar fi acționat în calitate de intermediari plătiți. „Este un mod de operare cunoscut, în care persoane sunt recrutate pentru a executa astfel de acțiuni”, a explicat acesta.

Întrebat despre eventuali sponsori ai acțiunii, Laurent Nunez a menționat existența unor suspiciuni legate de implicarea Iranului, dar a precizat că nu există concluzii definitive în acest stadiu al anchetei.

„În acest tip de conflict, există mai multe servicii iraniene care sunt susceptibile să desfășoare astfel de acțiuni prin intermediari… Există o suspiciune semnificativă, dar ancheta este cea care trebuie să stabilească acest lucru”, a declarat oficialul.

Ambasada Iranului în Franța nu a oferit un punct de vedere cu privire la aceste afirmații.

Dosarul a fost preluat de unitatea judiciară a poliției din Paris, în colaborare cu serviciile interne de informații ale Franței. Autoritățile analizează dacă incidentul se înscrie într-o serie mai largă de acțiuni similare în Europa.

Potrivit ministrului de interne, au fost identificate asemănări cu incidente produse în state precum Olanda, Belgia, Marea Britanie și Norvegia, unde dispozitive improvizate au vizat obiective asociate intereselor americane.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit până în prezent detalii suplimentare privind identitatea suspecților sau eventualele conexiuni internaționale confirmate.