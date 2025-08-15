Politica Nicuşor Dan, pesimist înaintea summitului Trump-Putin: Nu vedem că Rusia şi-ar dori pace







Nicuşor Dan şi-a exprimat scepticismul în legătură cu posibilele rezultate ale summitului din Alaska, unde sunt aşteptaţi să se întâlnească Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele României a afirmat că nu există indicii clare că Rusia ar fi dispusă să se retragă din teritoriile ocupate ale Ucrainei sau că ar urmări în mod real o soluţie paşnică la conflict.

Referindu-se la contextul internaţional, şeful statului a subliniat importanţa coeziunii între partenerii occidentali. El a remarcat participarea unor actori-cheie, precum Canada şi Turcia, la recentele discuţii, apreciind că acest lucru reflectă o aliniere solidă între Europa şi Statele Unite.

„În tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut că şi-ar dori pace şi de asta eu mi-aş dori să avem o încetare a focului, dar sunt oarecum pesimist şi dacă nu se va întâmpla”, a declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte impactul sancţiunilor impuse Rusiei, Nicuşor Dan a subliniat că acestea au avut un efect economic considerabil asupra Moscovei. În opinia sa, presiunea economică trebuie menţinută

„Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. E important să continuăm presiunea economică”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai afirmat că, în contextul conflictului din Ucraina, o încetare a focului ar reprezenta un pas pozitiv pentru toate părțile implicate. Nicușor Dan a subliniat că, deși este puțin probabil ca Federația Rusă să decidă retragerea din teritoriile ocupate în urma unor negocieri, ar fi esențială oferirea unor garanții de securitate pentru regiunile care rămân sub control ucrainean.

„Nu ne putem aştepta ca Rusia, care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestor discuţii, să spună că se retrage, dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea. Garanţii de securite pentru teritoriul care e rămas ar fi bine, cam ăsta este punctul la care suntem şi dacă, din nou, ar fi f important ca peste o săptămână, două, să avem o discuţie în care să fie şi Ucraina” a punctat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția asupra comportamentului ostil al Rusiei față de Europa, menționând utilizarea războaielor hibride ca mijloc de influență și destabilizare. Potrivit acestuia, România se confruntă deja cu astfel de acțiuni, chiar dacă nu are graniță directă cu Federația Rusă.

„Din fericire, nu suntem vecini cu Rusia, însă asistăm la un război hibrid, vizibil nu doar în România. Am observat astfel de interferențe în alegerile din Germania, iar în Republica Moldova aceste influențe sunt cu atât mai pregnante cu cât se apropie alegerile parlamentare programate pentru sfârșitul lunii septembrie”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a ținut să mai precizeze că în lipsa acestui sprijin coordonat pentru Kiev, Federația Rusă ar fi putut ajunge până la granițele României.