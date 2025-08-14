Politica Primarul Chişinăului vrea să treacă Prutul. Şi-a ales avocaţi din România şi acuză Guvernul de la Bucureşti







Republica Moldova. Primarul Chişinăului Ion Ceban şi-a contractat o echipă de avocaţi din România pentru a-l scăpa de interdicţia de a trece frontiera în statul vecin.

Anunţul a fost făcut de edilul Chişinăului în cadrul unei conferinţe de presă. Ion Ceban a declarat că interdicţia de a călători în ţara vecină este una politică.

Primarul Ion Ceban acuză autorităţile de la Bucureşti că i-au aplicat ilegal interdicţia la solicitarea guvernării de la Chişinău. Iar Nicuşor Dan ar fi dat curs solicitării pentru sprijinul oferit de PAS în campania electorală din anul trecut.

„A venit timpul ca noua conducere din România să-și întoarcă datoriile față de PAS în campania electorală din țara noastră. Interdicția mea face parte din aceeași operă. De a mă denigra în plină campanie electorală. Este imixtiune în treburile statului și nimeni asta nu vede din autorități, deoarece toate instituțiile sunt capturate”, a declarat Ion Ceban.

Edilul Chişinăului a mai dat de înţeles că interdicţia ar reprezenta un şantaş pentru a susţine la alegerile parlamentare partidul aflat la guvernare. El a spus că interdicţia ar putea să fie ridicată doar dacă formațiunea politică pe care o conduce va susține PAS sau va face o coaliție cu acest partid.

„Acum, din câte suntem informați, cei de la PAS roagă mai mulți oficiali din UE pentru a mă introduce în lista de sancțiuni”, a mai adăugat Ceban.

Ion Ceban a mai spus că a apelat la avocaţii din România pentru a-l ajuta să scape de interdicţie. Edilul a precizat că, în lipsa unui răspuns oficial din partea autorităților române, a contractat servicii de avocatură din România pentru a contesta interdicția în instanță.

„Nici până astăzi nu am o claritate în privința motivelor, temeiurilor juridice care au stat la baza interdicției date. Ceea ce cunosc ați văzut și ați auzit și voi. Doar declarații politice. Nu au fost oferite nici explicații, nici temeiurile juridice. Nici nu a fost spus ce instituție a aplicat interdicția”, a spus edilul.

Începând cu data de 9 iulie, primarul general al municipiului Chișinău nu mai are dreptul să intre în România și nici în spațiul Schengen. Accesul său a fost interzis pentru o perioadă de cinci ani.

Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat oficial această măsură. Potrivit instituției, decizia are legătură cu posibile conexiuni ale edilului cu structuri de influență pro-rusă. Acestea ar fi active în regiunea est-europeană.

Ulterior, ministra Oana Țoiu a declarat într-un interviu pentru Digi24 că decizia a fost luată în urma unei documentări minuțioase. Acest lucru ar avea la bază legături presupuse ale edilului cu reprezentanți ai Federației Ruse.

„Este dreptul României, ca stat membru UE și Schengen, să interzică accesul persoanelor care pot reprezenta un risc pentru siguranța națională”, a afirmat Țoiu. Ea a adăugat că „România nu este datoare domnului Ceban cu explicații”. Și asta deoarece, acesta nu este cetățean român și nici al Uniunii Europene.