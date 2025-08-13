Politica Laude şi critici după vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova. Mesajul unionist al preşedintelui României







Republica Moldova. Vizita privată a lui Nicuşor Dan în Republica Molova a fost apreciată pe larg de către electoratul pro-european din Republica Moldova. Valul de critici a venit de peste Prut, majoritatea atacurilor în adresa preşedintelui României fiind din partea adepţilor partidului AUR.

Nicuşor Dan a petrecut împreună cu partenera şi copiii săi o vacanţă de câteva zile în Republica Moldova. Apariţia surpriză a preşedintelui României a avut loc la Orheiul Vechi. Într-o atmosferă relaxantă, Nicuşor Dan, însoţit de omologul său de la Chişinău, a venit la concertul formaţiei Lupii lui Calancea.

Apoi şeful de la Cotroceni a fost la Festivalul Zemii în satul Sipoteni din raionul Călăraşi, unde s-a delectat cu bucate tradiţionale. A făcut baie de mulţime la hramul satului Ciuciuleni din raionul Hânceşti şi în satul Măşcăuţi din raionul Criuleni. A vizitat biserica românească „Acoperământul Maiicii Domnului” din Ghidighici.

Preşedintele României şi copiii săi s-au distrat pe cinste într-o drumeţie prin pădurea de la Condriţa, locul unde este amplasată vila prezidenţială.

Preşedintele României nu a avut prea multe întâlniri oficiale, fiind însoţit în minivacanţă de preşedinta Maia Sandu şi speakerul Igor Grosu. Şeful de la Cotroceni a preferat să stea de vorbă cu oamenii de rând, făcând zeci de poze cu locuitorii din satele pe care le-a vizitat.

Deşi nu a făcut declaraţii de la tribună şi nu au fost organizate conferinţe de presă, Nicuşor Dan a transmis un mesaj puternic de susţinere a Republicii Moldova şi a guvernării pro-occidentale de la Chişinău.

„Este important să ne cunoaștem mai bine și este important și ca oamenii să-și cunoască țările, noi fiind frați, dacă vorbim de Moldova și România. Și îi mulțumesc doamnei președinte Maia Sandu că ne duce în locuri interesante”, a spus președintele român.

Revenit la Bucureşti, şeful de la Cotroceni a postat pe pagina sa de Facebook un puternic mesaj unionist. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris Nicuşor Dan.

Vizita privată a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova a avut loc într-o atmosferă încărcată din punct de vedere geopolitic. S-a întâmplat cu mai puţin de două luni înainte de alegerile parlamentare, când Moscova şi-a intensificat atacurile propagandistice în scopul deturnării parcursului pro-european.

Fiind foarte popular în Republica Moldova, unde deţinătorii de cetăţenie română s-au mobilizat şi au votat, în proporţie de 88 la sută, candidatura lui Nicuşor Dan la prezidenţiale.

Internauţii moldoveni au împânzit cu fotografii reţelele de socializare, însoţite de mesaje pline de entuziasm despre minivacanţa lui Nicuşor Dan.

„Președinții Noștri”, „Iată așa trebuie să fie președinții – oameni normali”, „Imaginați-vă că în locul lor puteau fi pe covoraș Stoianoglo cu Simion”, „Doi lideri autentici, care ne reprezintă cu adevărat!”, „Este pentru prima dată după anii de aur ai lui Traian Băsescu când România se implică direct și inechivoc în sprijinirea Chișinăului în lupta împotriva tăvălugului rus. Bravo!!!” , au scris internauţii.

Vizita preşedintelui României a fost apreciată de mai mulţi comentatori politici.

„Nicușor Dan a onorat prin prezența sa și a semnalat importanța pe care România o acordă ortodoxiei românești din Basarabia. Aceste vizite arată o deschidere a lui Nicușor Dan și a noii administrații prezidențiale de la București față de cetățenii simpli din Republica Moldova. Este un semnal simplu – separat suntem în fața unui pericol iminent, dar împreună suntem puternici”, a comentat Mihai Isac, expert în politică externă.

Liderii partidelor opoziţiei de la Chişinău s-au abţinut să facă comentarii despre vizita neoficială a preşedintelui României în Republica Moldova. Criticile au venit din partea suveraniştilor de peste Prut. În special, din partea susţinătorilor lui George Simion, contracandidatul lui Nicuşor Dan la scrutinul prezidenţial.

Şeful de la Cotroceni a fost criticat dur pentru că nu a mers la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și la sinistraţii localitatea Broșteni, Suceava.

„În timp ce Nicușor Dan se distrează la Orhei cu moldovenii din Republica Moldova, moldovenii de la Broșteni din Republica România, care au fost inundați, nu mai au case, dorm pe la rude sau pe la prieteni, nu mai lucruri, iar singurii care sunt alaturi de ei sunt voluntarii suveraniști”, „Doar de Moldova si Ucraina stie! La Brosteni nu s-a dus!”, au scris suveraniştii pe reţele.