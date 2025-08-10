Politica Nicușor Dan și familia sa, la o drumeție în natură în timpul vizitei oficiale în Republica Moldova







Președintele României, Nicușor Dan, se află în Republica Moldova pentru a participa la Festivalul Zemii, un eveniment cultural important ce reunește tradițiile gastronomice și spiritul comunității din comuna Șipoteni, raionul Călărași.

Alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan a marcat o vizită oficială care subliniază relațiile strânse și cooperarea dintre cele două țări.

Festivalul Zemii, aflat la cea de-a IX-a ediție, este parte a unui proiect finanțat de Ministerul Culturii din Republica Moldova, care urmărește promovarea festivalurilor gastronomice locale ca o metodă de dezvoltare culturală și turistică a regiunii. Prezența liderilor din ambele state la acest eveniment transmite un mesaj de unitate și sprijin reciproc, reflectând și interesul pentru valorificarea patrimoniului cultural comun.

Pe lângă participarea la evenimentele oficiale, președintele României a profitat de această vizită pentru a petrece timp de calitate în natură, alături de copiii săi.

„Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, exprimând bucuria unei escapade relaxante în mijlocul peisajelor pitorești ale Republicii Moldova.

Această activitate a fost o ocazie pentru familia președintelui să se reconecteze și să se bucure de aerul curat și liniștea naturii, un contrast binevenit față de agitația vieții politice. Astfel de momente arată și latura personală a unui lider, umanizând imaginea publică și demonstrând importanța echilibrului între viața profesională și cea familială.

Festivalul Zemii este un eveniment cu tradiție în comuna Șipoteni, menit să scoată în evidență bogăția culturală și culinară a regiunii. Acest festival nu doar adună localnici și vizitatori pentru a sărbători, ci are și un impact economic, prin stimularea turismului și promovarea produselor locale.

Proiectul „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, susținut de Ministerul Culturii din Republica Moldova, a permis dezvoltarea și consolidarea acestei manifestări, contribuind la păstrarea tradițiilor și identității culturale. Participarea oficialilor de rang înalt, precum președinții României și Moldovei, conferă evenimentului o vizibilitate crescută, demonstrând angajamentul ambelor țări pentru valorizarea patrimoniului și susținerea comunităților locale.