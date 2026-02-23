Nicolas Sarkozy încearcă să obțină conexarea pedepselor pentru corupție și finanțare ilegală

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy revine în atenția instanțelor, după ce Tribunalul penal din Paris urmează să analizeze luni cererea acestuia de conexare a două pedepse definitive primite în dosare separate, potrivit France24.

Demersul vizează condamnările pronunțate în cauze legate de corupție și finanțarea ilegală a campaniilor electorale, potrivit relatărilor din presa internațională.

Tribunalul penal din Paris va evalua cererea depusă de Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței în perioada 2007–2012, prin care solicită unificarea modului de executare a pedepselor stabilite în dosare distincte. Procedura urmează să fie discutată în cadrul unei audieri cu ușile închise.

Conform informațiilor publicate de France24, Sarkozy a primit două condamnări definitive în ultimii ani. Avocatul său, Vincent Desry, a explicat natura demersului juridic: „O cerere de conexare a pedepselor este o procedură extrem de obișnuită în această situație”, a declarat acesta pentru AFP.

În decembrie 2024, Nicolas Sarkozy a epuizat ultima cale de atac în dosarul cunoscut sub numele de „Bismut”. Cauza a vizat tentativa de a obține informații confidențiale și favoruri de la un magistrat.

În urma deciziei definitive, fostul șef de stat a executat o pedeapsă sub supraveghere electronică, purtând o brățară electronică de gleznă.

Dispozitivul a fost îndepărtat în mai 2025, după câteva luni, în condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la vârsta condamnatului.

Ulterior, în noiembrie 2025, Sarkozy a primit o a doua condamnare definitivă în dosarul „Bygmalion”, care a analizat finanțarea ilegală a campaniei sale pentru realegerea din 2012.

Cea mai înaltă instanță franceză a menținut pedeapsa de șase luni de închisoare, cu executare sub supraveghere electronică.

Prin cererea examinată luni, Nicolas Sarkozy solicită ca pedeapsa de șase luni stabilită în dosarul „Bygmalion” să fie considerată executată, având în vedere perioada în care a purtat brățara electronică în legătură cu condamnarea din dosarul „Bismut”.

Legislația franceză permite o astfel de solicitare doar în anumite condiții. Printre criterii se numără caracterul similar al pedepselor și epuizarea tuturor căilor de atac în dosarele respective. Instanța urmează să stabilească dacă aceste condiții sunt îndeplinite în cazul concret.

Decizia Tribunalului penal din Paris poate fi deliberată ulterior audierii și poate face obiectul unei căi de atac.

Situația juridică a fostului președinte rămâne complexă. Nicolas Sarkozy este așteptat din nou în instanță începând cu 16 martie 2026, când va începe judecarea apelului într-un alt dosar, legat de presupusa finanțare a campaniei sale electorale de către Libia.

La sfârșitul anului 2025, Sarkozy a executat 20 de zile de închisoare în acest dosar, înainte de a fi eliberat în așteptarea soluționării apelului.

Potrivit relatărilor din presa franceză, acesta a devenit astfel primul lider francez din perioada postbelică care a executat o pedeapsă privativă de libertate.