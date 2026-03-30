Netflix. Sediu nou la Varșovia și planuri de extindere în Europa Centrală și de Est

Netflix își consolidează activitatea în Europa, deschizând un sediu nou la Varșovia. La un deceniu de la debutul său pe piața poloneză, platforma de streaming subliniază importanța noului sediu, singurul centru tehnologic situat în afara Statelor Unite, informează hollywoodreporter.com.

Reprezentații platformei de streaming au explicat: „Acest birou include singurul hub tehnologic al Netflix din afara Statelor Unite și reunește inginerii care dezvoltă produse folosite în întreaga rețea globală, alături de echipa creativă care gestionează oferta ambițioasă de conținut pentru Europa Centrală și de Est”.

Situat în centrul orașului, noul sediu are aproximativ 300 de angajați în domenii precum inginerie și producție de conținut, marketing, afaceri globale, comunicare, finanțe și gestionarea talentelor.

Netflix și-a deschis primul birou polonez în 2022, iar hub-ul său tehnologic a fost inaugurat anul următor. „Prezența noastră în Varșovia a crescut semnificativ de atunci, iar echipa va continua să se extindă în anii următori, cu accent pe infrastructură, jocuri și tehnologie de producție”, a adăugat compania.

„Sunt incredibil de mândru de ceea ce am realizat în Polonia în ultimul deceniu”, a declarat Greg Peters , co-CEO al Netflix, care a participat la deschiderea noului birou din Varșovia.

Netflix a subliniat importanța Poloniei ca centru de creativitate și inovație tehnologică. „Polonia găzduiește talente remarcabile și, împreună cu partenerii noștri, am adus unele dintre cele mai bune povești ale țării publicului din Europa Centrală și de Est. În același timp, inginerii noștri de aici dezvoltă inovații de ultimă generație, sprijinind modul în care filmele și serialele sunt realizate, gestionate și livrate către peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume. Suntem încântați să ne extindem prezența în Polonia și abia așteptăm ce va urma”, a declarat compania.

Pentru 2026, Netflix pregătește o serie de producții poloneze, printre care se numără „The Doll”, o reinterpretare a unui clasic al cinematografiei locale, „Less of a Stranger”, un film biografic despre legenda rock Jan Borysewicz, și „Anesthesia”, prima dramă procedurală medicală poloneză semnată Netflix.

Pe lângă acestea, platforma va aduce și cel de-al treilea sezon al comediei populare „1670”, precum și prima ediție poloneză a serialului „Love Is Blind”. Aceste inițiative reflectă angajamentul Netflix de a susține atât producțiile locale, cât și dezvoltarea tehnologică, consolidând astfel poziția Poloniei în ecosistemul global al serviciului de streaming.

Netflix a anunțat luni că, de la intrarea pe piața poloneză în 2016, a produs și licențiat mai mult de 700 de filme și seriale în Polonia. Compania a subliniat că portofoliul local a crescut rapid, ajungând să includă peste 80 de producții originale.

Investițiile Netflix au contribuit cu peste 800 de milioane de dolari la PIB-ul țării, implicând peste 40 de companii de producție și generând peste 5.000 de locuri de muncă pentru distribuție și echipele de filmare, precum și aproximativ 14.000 de roluri pentru figuranți și angajați temporari.

Primul proiect original polonez al platformei a fost thrillerul „1983”, regizat, printre alții, de Agnieszka Holland. De atunci, Netflix a continuat să dezvolte o serie de titluri diverse, precum comedia „1670”, semnată de scenaristul emergent Kuba Różyłło, filmul „Forgotten Love”, inspirat dintr-o proprietate intelectuală poloneză emblematică.

De asemenea, și dramele „Heweliusz” și „High Water”, realizate de echipa creativă formată din Jan Holoubek, Kasper Bajon și Anna Kępińska. Printre producțiile recente se numără și thrillerul de acțiune „Inside Furioza”.

Potrivit companiei, aceste titluri au avut un impact semnificativ atât în rândul publicului local, cât și internațional, peste 60 dintre ele apărând săptămânal în top 10 global Netflix pentru producții non-engleze, la secțiunile de film și televiziune.