NASA va lansa o navă spațială cu propulsie nucleară până în 2028

NASA a anunțat planuri considerate „aproape imposibile” pentru accelerarea activităților care vizează revenirea oamenilor pe Lună și dezvoltarea unei nave spațiale cu propulsie nucleară până în 2028, potrivit Live Science.

Noile direcții marchează o schimbare importantă în ceea ce privește programul Artemis. Agenția americană renunță la prioritatea construirii stației spațiale permanente pe orbita Lunii, cunoscută sub numele de „Lunar Gateway”, optând în schimb pentru utilizarea unor componente ale acesteia în vederea realizării unei baze pe suprafața selenară, proiect estimat la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Într-un comunicat oficial, administratorul NASA, Jared Isaacman, a subliniat ambiția instituției de a depăși din nou limitele actuale: „NASA se angajează să realizeze din nou aproape imposibilul, să se întoarcă pe Lună înainte de sfârșitul mandatului președintelui Trump, să construiască o bază selenară, să stabilească o prezență durabilă (pe Lună) și să facă celelalte lucruri necesare pentru a asigura leadershipul american în spațiu”.

Isaacman a detaliat planul proiectului, pentru baza selenară în timpul unei conferințe de presă de la evenimentul Ignition, intitulat „Space Reactor-1 Freedo”, descriind ca fiind drept prima navă spațială interplanetară propulsată cu energie nucleară, pe care NASA intenționează să o trimită spre Marte începând cu anul 2028.

Prin aceste declarații, agenția spațială americană își fixează obiective extrem de ambițioase pentru același orizont de timp: două misiuni de aselenizare cu echipaj uman, dar și lansarea unei nave spațiale fără precedent, toate planificate pentru 2028.

Planurile vin însă pe fondul unor întârzieri semnificative în programul lunar. Dacă în 2019 NASA își propunea să realizeze o aselenizare prin misiunea Artemis III până în 2024, realitatea actuală arată altfel: în 2026, misiunea Artemis II, care ar urma să transporte astronauți în apropierea Lunii, nu a fost încă lansată, deși există posibilitatea ca aceasta să aibă loc chiar miercuri, 1 aprilie.

Graba cu care NASA accelerează programul său lunar nu este întâmplătoare, ci rezultatul unui cumul de presiuni politice, financiare și strategice. În deschiderea evenimentului, Isaacman a criticat direct întârzierile și costurile tot mai mari care au afectat programul Artemis, evocând miliarde de dolari risipiți și ani pierduți în încercarea de a readuce oamenii pe Lună.

Oficialii agenției își mențin obiectivul clar: o nouă aselenizare umană înainte de încheierea mandatului actual al fostului președinte Donald Trump. Dincolo de ambiția politică, însă, miza este una globală. NASA recunoaște deschis existența unei competiții directe în spațiu, în special cu China, considerată un adversar capabil să conteste supremația americană în explorarea cosmică.

Această rivalitate nu mai este doar teoretică. China și-a anunțat intenția de a trimite astronauți pe Lună înainte de 2030, vizând inclusiv aceleași zone strategice din regiunea polului sud lunar. În acest context, fiecare întârziere devine critică, iar diferența dintre succes și eșec, după cum subliniază Isaacman, ar putea fi măsurată în luni, nu în ani.

La scurt timp după o revizuire amplă, NASA a modificat planurile pentru misiunea Artemis III, care va include acum testarea andocării capsulei Orion cu un modul de aselenizare pe orbita Pământului, etapă programată pentru 2027.

Misiunile următoare, Artemis IV și Artemis V, sunt planificate pentru 2028 și vizează trimiterea astronauților pe suprafața Lunii, cea din urmă reprezentând o a doua încercare de aselenizare cu echipaj.

Aceste etape nu sunt doar simbolice, ci fac parte dintr-un plan mai amplu: construirea unei prezențe umane permanente pe Lună. Într-o cursă în care rivalii reduc constant distanța, NASA încearcă să recupereze timpul pierdut și să-și consolideze poziția înainte ca avantajul să dispară.