Imagini inedite cu Neil Armstrong, după revenirea de urgență din spațiu, ies la lumină după 60 de ani

La 60 de ani de la una dintre cele mai tensionate misiuni din începuturile programului spațial american, un nou set de fotografii cu Neil Armstrong și astronautul David Scott, realizate imediat după revenirea lor de urgență pe Pământ, a fost donat muzeului Armstrong Air and Space Museum din Wapakoneta, statul Ohio, potrivit Associated Press.

Imaginile, care nu au mai fost publicate până acum, oferă noi perspective asupra momentelor care au urmat după misiunea Gemini 8, încheiată prematur în martie 1966, după un incident grav petrecut pe orbită.

Fotografiile au fost realizate de Ron McQueeney, veteran al armatei americane și fotograf profesionist, care i-a însoțit pe Armstrong și Scott după amerizarea neplanificată în apropiere de Okinawa, Japonia.

Donarea imaginilor a fost făcută de văduva acestuia, iar muzeul din Ohio a anunțat că noile materiale vor completa povestea misiunii prezentată vizitatorilor. Capsula Gemini 8 se află deja în colecția instituției.

Gemini 8 a fost lansată pe 16 martie 1966 și avea printre obiective realizarea primei andocări din istoria zborurilor spațiale. Misiunea a reușit acest pas, însă la scurt timp după andocare, cele două vehicule spațiale au început să se rotească necontrolat. După separarea de celălalt aparat, situația s-a agravat, iar Armstrong a luat decizia de a activa propulsoarele capsulei pentru a opri rotația. Manevra a stabilizat vehiculul, dar a consumat o parte esențială din combustibilul necesar revenirii, ceea ce a impus încheierea anticipată a misiunii. Astronauții au amerizat la aproximativ 10 ore de la lansare, în largul Okinawa.

Potrivit materialului Associated Press, revenirea nu fusese planificată în acel punct, astfel că puțini reprezentanți ai presei se aflau la fața locului. Au existat însă fotografi NASA și militari, iar persoane chemate în mod neașteptat să contribuie la operațiunile de recuperare, cum a fost și McQueeney, au avut un rol important în documentarea momentelor de după amerizare.

Noile fotografii îi arată pe Neil Armstrong și David Scott pe puntea unei nave a marinei americane, salutând personal militar aflat la sol. Una dintre imagini surprinde capsula Gemini 8 în timp ce este ridicată pentru transport. Potrivit directorului executiv al Armstrong Air and Space Museum, Dante Centuori, valoarea acestor imagini vine și din caracterul lor direct, neașteptat.

„Uneori, un eveniment incredibil poate fi documentat, de fapt, prin unele dintre cele mai obișnuite mijloace”, a declarat acesta.

Centuori a remarcat și expresiile astronauților din fotografii, spunând că unul dintre detaliile care ies în evidență este zâmbetul lor, interpretat ca semn al profesionalismului și al capacității de a rămâne stăpâni pe situație chiar și după o misiune care le-a pus viața în pericol. Istoricul Robert Poole, de la University of Lancashire, a oferit o altă interpretare, afirmând:

„Lucrul evident care îmi sare în ochi este că sunt foarte fericiți că sunt în viață”.

Potrivit lui Poole, calmul de care Armstrong a dat dovadă în timpul crizei a contat în alegerea sa ulterioară ca lider al misiunii Apollo 11.

Episodul este invocat și astăzi ca exemplu al dificultăților reale ale zborului spațial, într-un moment în care NASA pregătește noi etape ale programului Artemis. Curatoarea Emily Margolis, de la National Air and Space Museum, a subliniat că frecvența mai mare a lansărilor spațiale din prezent poate crea impresia că astfel de misiuni sunt simple, însă realitatea este diferită.

„Faptul că vedem oameni plecând frecvent în spațiu poate sugera că este ușor, dar este foarte greu. Și necesită multe resurse și atenție”, a spus ea.

Prin includerea noilor imagini în colecția sa, muzeul din Wapakoneta adaugă o piesă nouă într-un episod esențial din istoria explorării spațiale americane și în biografia celui care avea să devină, trei ani mai târziu, primul om care a pășit pe Lună.