Moşteanu: Dronele ruseşti care vor pătrunde în spaţiul aerian al României vor fi doborâte
- Raluca Dan
- 13 septembrie 2025, 15:23
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat sâmbătă, că dronele ruseşti care vor pătrunde în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi autoritățile din Polonia. „Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă”, a spus minsitrul.
Moşteanu a declarat că în fiecare săptămână apar cazuri în care dronele ajung în nordul Dobrogei, aproape de graniţă. El a precizat că, noaptea trecută, avioanele poliţiei aeriene s-au ridicat pentru a asigura siguranţa cetăţenilor, adăugând că orice dronă care ar pătrunde în spaţiul aerian românesc ar fi doborâtă.
„Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel, şi antiaeriana aflată la sol, în zonele cu concentraţie mare de populaţie de pe braţul Chilia, din nordul Dobrogei, este gata oricând să reacţioneze, dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii. Ne vom proteja ţara şi siguranţa fiecărui cetăţean”, a spus acesta la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.
Intervenţia, aprobată de ministru
Întrebat dacă dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, Moşteanu a răspuns afirmativ, subliniind că există o ierarhizare a comenzii, iar pentru anumite situaţii intervenţia trebuie aprobată de ministru.
„Au mai fost cazuri, în cele două luni, în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, iar eu le-am dat. De fiecare dată suntem în legătură cu centrul de comandă NATO, iar toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri”, a mai adăugat ministrul.
Cinci avioane ale Germaniei, pe teritoriul României
Ministrul Apărării a afirmat că incidentele din Polonia reprezintă o provocare din partea Rusiei și o testare a reacţiei NATO, nu o „întâmplare sau un accident”.
„România este în contact permanent cu aliaţii NATO. Vorbim de invocarea articolului 4, care cere consultări între statele aliate pentru a decide împreună cum vor acţiona. Ceea ce este important după această provocare este să înţelegem că va trebui ca împreună cu aliaţii să crească suportul statelor de pe flancul estic. Aici vorbim de Polonia, vorbim însă şi de România şi e nevoie de o prezenţă militară aliată sporită, e nevoie de sporirea misiunilor de poliţie aeriană avansată. Noi avem acum pe teritoriul României cinci avioane ale Germaniei, iar două dintre ele în permanentă alertă”, a mai spus acesta.
