Moşteanu: Dronele ruseşti care vor pătrunde în spaţiul aerian al României vor fi doborâte

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat sâmbătă, că dronele ruseşti care vor pătrunde în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi autoritățile din Polonia. „Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă”, a spus minsitrul.

Moşteanu a declarat că în fiecare săptămână apar cazuri în care dronele ajung în nordul Dobrogei, aproape de graniţă. El a precizat că, noaptea trecută, avioanele poliţiei aeriene s-au ridicat pentru a asigura siguranţa cetăţenilor, adăugând că orice dronă care ar pătrunde în spaţiul aerian românesc ar fi doborâtă.

„Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel, şi antiaeriana aflată la sol, în zonele cu concentraţie mare de populaţie de pe braţul Chilia, din nordul Dobrogei, este gata oricând să reacţioneze, dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii. Ne vom proteja ţara şi siguranţa fiecărui cetăţean”, a spus acesta la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.

Întrebat dacă dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, Moşteanu a răspuns afirmativ, subliniind că există o ierarhizare a comenzii, iar pentru anumite situaţii intervenţia trebuie aprobată de ministru.

„Au mai fost cazuri, în cele două luni, în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, iar eu le-am dat. De fiecare dată suntem în legătură cu centrul de comandă NATO, iar toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri”, a mai adăugat ministrul.

Ministrul Apărării a afirmat că incidentele din Polonia reprezintă o provocare din partea Rusiei și o testare a reacţiei NATO, nu o „întâmplare sau un accident”.