Moduri în care creierul ne păcălește la tot pasul. Cum luăm decizii cruciale

Moduri în care creierul ne păcălește la tot pasul. Cum luăm decizii cruciale
Creierul ne joacă feste de foarte multe ori, aproape la tot pasul, făcându-ne să luăm fie decizii pripite, fie unele incorecte, conform verywellmind.com. Sau să percep distorsionat evenimentele și oamenii. Iată câteva situații:

1. Mintea ta preferă scurtărturile

Una dintre cele mai mari deficiențe ale creierului este că poate deveni leneș. Când încerci să rezolvi o problemă sau să iei o decizie, mintea ta apelează adesea la reguli empirice sau soluții care au funcționat în trecut. Utilizarea scurtăturilor poate fi o abordare utilă și eficientă atunci când îți permite să iei decizii rapid, fără a fi nevoie să analizezi toate soluțiile posibile.

Pe de altă parte, aceste scurtături mentale, cunoscute sub numele de euristică, te pot și împiedica și te pot determina să faci greșeli.

De exemplu, poate că ți-e frică să zbori cu avionul pentru că îți vin în minte mai multe accidente aviatice tragice și mediatizate. În realitate, călătoria cu avionul este mult mai sigură decât călătoria cu mașina. Cu toate acestea, creierul tău folosește o scurtătură mentală (euristica disponibilității) pentru a te face să crezi că zborul cu avionul este mai periculos decât este în realitate.

2. Gândirea ta este influențată de prejudecăți ascunse

Predispozițiile pot influența modul în care percepi oamenii, modul în care gândești despre evenimente și aspectele unei situații la care ești atent atunci când iei o decizie. De exemplu, efectul imaginii fizice a unui om te poate face să presupui că un coleg nou, arătos, trebuie să fie și o persoană morală.

În situația în care intervine prejudecata retrospectivă, ai putea declara „Știam că vom pierde!” după ce echipa ta favorită a pierdut, chiar dacă nu aveai de unde să știi cum se va desfășura meciul.

3. Creierului îi place să dea vina pe alții

Când se întâmplă ceva rău, creierul tău încearcă să găsească o explicație pentru asta. Mai exact, mintea ta vrea să găsească ceva – sau pe cineva – pe care să dea vina pentru nenorocire. În acest proces, distorsionăm realitatea pentru a ne proteja stima de sine – cu alte cuvinte, nu vrem să recunoaștem când greșim.

Iată un exemplu: te-ai ars grav la soare după o zi petrecută la plajă. În loc să recunoști că nu ai reaplicat crema de protecție solară atât de des cât ar fi trebuit, decizi că respectiva cremă de protecție solară trebuie să nu-și fi făcut treaba bine și că de aceea te-ai ars.

4. Creierul poate fi „orb” la schimbare

Cu atât de multe lucruri care se întâmplă în lume în orice moment, creierului îi poate fi greu să înregistreze fiecare detaliu. Poate fi surprinzător de ușor să pierdem din vedere schimbări majore care se petrec chiar sub ochii noștri. Acest fenomen se numește orbire la schimbare.

În studiile în care partenerii de conversație au fost schimbați în timpul unei scurte întreruperi, majoritatea oamenilor nici măcar nu au observat schimbarea. Cercetătorii consideră că există câteva motive pentru orbirea la schimbare.

