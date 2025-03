Monden MobLand, un nou serial despre crima organizată. Platforma pe care va putea fi vizionat







Serialul „MobLand”, care are ca subiect principal crima organizată și este regizat de Guy Ritchie, va fi lansat pe data de 9 iunie, pe platforma de streaming SkyShowtime. Printre actorii principali care vor da viață personajelor se numără Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.

Povestea serialului „MobLand”

Serialul urmărește povestea personajului interpretat de Pierce Brosnan, lider al unei familii de crimă organizată, care se confruntă cu lupte pentru putere în cadrul unui sindicat global al crimei.

Produs în colaborare cu MTV Entertainment Studios și 101 Studios, serialul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

De asemenea, este produs executiv de Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin și Bob Yari.

Distribuția serialului

„MobLand” are o distribuție remarcabilă, avându-i în rolurile principale pe Tom Hardy (Venom: The Last Dance, The Bikeriders), Pierce Brosnan (Die Another Day), Paddy Considine (House of the Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci's Demons).

De asemenea, alți actori care vor juca în acest serial sunt Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Gentleman Jack), Lisa Dwan (Bloodlands), Emily Barber (Industry) și Helen Mirren (1923).

Opțiunile de vizionare ale serialului

Abonamentele SkyShowtime, inclusiv opțiunile Standard cu reclame, Standard și Premium, pot fi achiziționate direct prin aplicația SkyShowtime, care este disponibilă pe dispozitivele Android, Android TV, Apple iOS, tvOS, Google Chromecast, televizoarele LG și Samsung Smart, precum și prin intermediul site-ului www.skyshowtime.com.

Abonamentul Standard cu reclame are un preț lunar de 3,99 euro, abonamentul Standard Plus costă 5,99 euro pe lună, iar abonamentul Premium este disponibil pentru 8,99 euro lunar.

De asemenea, SkyShowtime este disponibil și prin intermediul unor furnizori de televiziune selectați, pe anumite piețe.