Monden Tom Hardy, avere de zeci de milioane de dolari. Cum a ajuns în topul bogătașilor de la Hollywood







Actorul Tom Hardy a ajuns să aibă o avere colosală, de pe urma proiectelor cinematografice de succes. Flexibilitatea lui de a personaliza caractere extrem de diferite nu i-a lăsat indiferenți pe critici.

Actorul este un maestru al transformării

Un maestru al transformării atât fizice, cât și emoționale, Tom Hardy este un adevărat neconformist de la Hollywood: Acesta combină puterea brută și emoția subtilă pentru a crea unele dintre cele mai remarcabile personaje. Hardy a câștigat pentru prima dată recunoașterea pe scară largă cu Black Hawk Down al lui Ridley Scott, lansându-și cariera. În 2015, a susținut performanțe remarcabile CA Mad Max: Fury Road și apoi ca ambii gemeni notorii Kray în drama criminală Legend.

În același an, a câștigat o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din The Revenant. Colaborările lui Hardy cu Christopher Nolan au produs performanțe fascinante, cu roluri în The Dark Knight Rises, Inception și Dunkirk. Actorul nominalizat la Oscar și-a pus amprenta la televiziune, cu apariții notabile în mai multe ministerii.

Preferatul fanilor în Peaky Blinders

Band of Brothers, The Virgin Queen și Peaky Blinders sunt doar câteva dintre ele. Taboo a fost un alt serial apreciat de fanii din întreaga lume, doar că HBO a oprit producția. Nici personajul de acolo nu era unul lipsit de traume emotoționale. De asemenea, este bine versat în piese de scenă, unde spectacole precum In Arabia și We’d All Be Kings i-au adus aprecieri de la critici.

În rolul lui Eddie Brock în Venom, Hardy continuă să depășească limitele actoriei personaje, aducând noi dimensiuni atât lui Eddie, cât și simbiotului Venom cu fiecare reprezentație. Angajamentul său față de acest rol a contribuit la creșterea francizei, făcând-o un remarcabil în genul supereroi. Averea netă a lui Tom Hardy este în prezent evaluată la 55 de milioane de dolari. Ceea ce îl face cel mai bogat star din distribuția Venom: Last Dance.