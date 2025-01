Monden Cristina Ich menține suspansul. Este sau nu însărcinată







Cristina Ich și-a făcut timp, chiar din Miami, acolo unde se află în vacanță să lămurească dacă este sau nu însărcinată. Timp de câteva minute, vedeta a explicat situația.

Cristina Ich a dezbătut povestea sarcinii

Influencerul și-a făcut timp să explice dacă este gata să devină din nou mamă. ”Măi fetelor, vă rog eu încetați cu felicitări. Vă rog eu nu mai proiectați asupra mea gândurile voastre, visele, dorințele, frustrările șamd. Faptul că tu gândești într-un fel sau acționa într-un fel nu înseamnă că se aplică și la mine. E incredibil așa ceva.

Credeți că dacă aș fi fost însărcinată aș fi anunțat printr-un comment? Cred că aveam 4 luni de la cât am mâncat, dar s-a eliminat de dimineață. Și burta s-a dus. Plus că așteptările noastre sunt diferite. Nu gândim la fel nu acționăm la fel, ceea ce ți se pare ție normal, mie mi se pare anormal.

Poate tu de visează de o viață mireasă. Eu nu m-am visat niciodată mireasă, chiar dacă acum m-aș căsători, dar nu e ca și când e cea mai mare dorință a mea. Pentru mine normalitatea nu este să găsesc pe cineva repede-repede, să fac un copil, aici trebuit să simți. Și nu e că nu simt. Dar nu s-a întâmplat. Într-adevăr. Când am fost însărcinată cu Noa eu am ascuns sarcina cât am putut, vreo 6 luni, dar acum u e cazul. Nu aș mai face la fel. Un copil e o bucurie, nu aș minți. Acum, cum găsești pe cineva, pac copil. Știu că la voi majoritatea, gata copil”, a spus vedeta.

”Este logodnicul meu”

Pe de altă parte, Cristina, le-a dat peste nas celor care au spus că nu o cere nimeni de nevastă. ”Deja am fost cerută, este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai.

Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act. Dar ca să înțelegeți de cerut am fost cerută, acel inel este inelul meu de logodnă. Relația durează cât există iubire. Nimic nu își asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici copilul, nimic”, a spus aceasta.