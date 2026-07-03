Salata de roșii și castraveți este nelipsită de pe mesele românilor în sezonul cald. Cu toate acestea, de ani de zile circulă teoria potrivit căreia cele două legume nu ar trebui consumate împreună, deoarece ar provoca probleme digestive sau ar reduce beneficiile nutritive ale alimentelor.

Specialiștii în nutriție susțin însă că aceste afirmații nu sunt confirmate de dovezi științifice și că, pentru majoritatea oamenilor, combinația este sigură.

Unul dintre cele mai răspândite mituri spune că roșiile și castraveții au timpi diferiți de digestie, motiv pentru care ar fermenta în stomac atunci când sunt consumate împreună.

În realitate, sistemul digestiv nu procesează fiecare aliment separat. Odată ajunse în stomac, alimentele sunt amestecate și digerate simultan, iar diferențele dintre timpii de digestie nu duc la fermentație în cazul unei persoane sănătoase.

O altă teorie vizează vitamina C. Castraveții conțin o enzimă numită ascorbat oxidază, despre care se spune că ar distruge vitamina C din roșii.

Fenomenul poate fi observat în anumite condiții de laborator, însă efectul este redus în alimentația obișnuită. Mai mult, mediul acid din stomac inactivează rapid această enzimă, astfel încât impactul asupra valorii nutritive a salatei este considerat nesemnificativ.

În spațiul online circulă și afirmații potrivit cărora această combinație ar produce toxine sau ar deveni dăunătoare pentru organism. Până în prezent, nu există cercetări care să confirme astfel de teorii.

Totuși, unele persoane pot avea disconfort după consumul unei salate care conține roșii, castraveți, ceapă și ardei. În cele mai multe cazuri, explicația nu este combinația dintre roșii și castraveți, ci sensibilitatea individuală la anumite ingrediente. Ceapa crudă poate provoca balonare și gaze, roșiile pot accentua refluxul gastroesofagian, iar cantitățile mari de legume crude pot fi mai greu tolerate de persoanele cu afecțiuni digestive.

Din punct de vedere nutrițional, salata preparată din roșii, castraveți, ardei, ceapă și puțin ulei de măsline rămâne o alegere sănătoasă. Aceasta oferă fibre, vitamine, minerale și antioxidanți și contribuie la hidratarea organismului în zilele călduroase.

Specialiștii recomandă ca persoanele care observă în mod repetat simptome digestive după consumul unei astfel de salate să identifice ingredientul care le provoacă disconfortul, în loc să elimine automat combinația dintre roșii și castraveți.

În lipsa unor intoleranțe sau afecțiuni digestive specifice, nu există motive medicale pentru a evita una dintre cele mai populare salate ale verii. Cea mai importantă recomandare rămâne spălarea atentă a legumelor și păstrarea salatei la rece, deoarece temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor și alterarea alimentelor.